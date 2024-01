Cosa fare a Napoli, tutti gli eventi da venerdì 26 a domenica 28 gennaio: sagre, musei, mostre, teatro, cinema, musica

Cosa fare a Napoli da venerdì 26 a domenica 28 gennaio. Scopri il programma ricco di eventi a Napoli e in Campania. Da non perdere le ultime uscite al cinema e gli spettacoli teatrali.

Per questo weekend sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da venerdì 26 a domenica 28 gennaio 2024 tra cui appuntamenti di arte, cultura, mostre, teatro, concerti, cinema.

Eventi a Napoli e in Campania:

Visite gratuite nel weekend all’Acquario di Napoli

La pagina Facebook della Stazione Zoologica Anton Dohrn annuncia una importante iniziativa in occasione dei 150 anni dell’Acquario di Napoli. Come riportato all’interno del post pubblicato nei giorni scorsi, si potrà accedere all’Aquarium ed al Museo Darwin-Dohrn sabato 27 e domenica 28 gennaio senza bisogno di prenotazione.

Concerti all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli

Giovedì 1° febbraio il cartellone cambia prospettiva dirigendosi verso la musica tradizionale. “Belladdio” concilierà musica e divulgazione diretta non sacrificando qualità e originalità di contenuti.

Sul palco Alessandra Borgia (recitante), Cristina Vetrone (voce e organetto), Eduarda Iscaro (voce e fisarmonica) Testo di Anita Pesce.

Bach sarà il protagonista anche della serata del 7 febbraio dal titolo “Johann Sebastian Bach: Suites per violoncello” con l’esibizione della violoncellista Erica Piccotti.

Carnevale di Palma Campania

Il carnevale di Palma Campania anticipa i festeggiamenti e li farà durare per un mese intero. Maschere, colori ed eventi da non perdere che avranno inizio il 17 gennaio e termineranno il 17 febbraio.

Open Day al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Una giornata da non perdere al Museo Ferroviario di Pietrarsa con il suo Open Day. L’annuncio arriva sulla pagina Facebook ufficiale e annuncia l’evento previsto per domenica 28 gennaio. L’Open Day avrà inizio alle ore 9:30 e terminerà alle ore 19:30.

Balloon Museum

Si riparte con Balloon Museum. L’arte e il divertimento tornano a illuminare Napoli. I promotori di Balloon Museum fanno sapere che l’area espositiva presente alla Mostra d’Oltremare rimarrà aperta fino al 25 febbraio 2024.

Festival Barocco Napoletano

Dal 24 gennaio 2024 presso l’Istituto di Cultura Cervantes a Napoli la nuova edizione del Festival Barocco Napoletano, dopo le fortunate e preziose settime precedenti edizioni.

Cinema nel weekend

I film da vedere al The Space Cinema nei giorni di Natale. Da non perdere Wish della Disney, Aquaman e il regno perduto.

Ogni domenica mattina si potrà assistere alla visione dei film in programmazione in tutti i multisala del circuito e ad un film dedicato ai più piccoli ad un prezzo speciale: ovvero, a partire da 3,90€, se si acquistano online i biglietti.

Luci d’Artista a Salerno ultimo weekend

Salerno torna ad illuminare le sue strade ed è pronta ad aprire le porte alla magia del Natale con un evento dedicato ai più golosi. Le luci nella Villa Comunale saranno uno spettacolo incantevole tra fiabe, miti e natura.

Napoli Città della Musica

“Napoli Città della Musica” animerà la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Sono in tutto 16 i progetti risultati idonei e finanziabili dall’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici ad attività afferenti al progetto “Napoli Città della Musica”, che animeranno la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

A Città della Scienza a Spasso nel corpo umano sabato 27 e domenica 28

“Benvenuti a bordo” del nostro science centre. Tutto è pronto a Città della Scienza per iniziare uno straordinario viaggio alla scoperta del corpo umano. Sarà un’avventura affascinante attraverso i misteri, le meraviglie e le curiosità che si celano nel nostro complesso organismo.

Al Trianon Viviani “‘O curnuto immaginario”

Al Trianon Viviani, venerdì 2 febbraio, alle 21, ritorna l’opera buffa con “‘O curnuto immaginario”. Il teatro di Forcella, che nel 2012 aveva presentato la prima esecuzione in epoca moderna de La finta Parigina di Domenico Cimarosa, ospita ora, in prima assoluta, una “commedeja pe’ museca” originale che riprende il grande genere del Settecento napoletano.

Al teatro Augusteo “‘Na santarella” di Eduardo Scarpetta

Massimo De Matteo protagonista al teatro Augusteo (Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263) in “‘Na santarella” di Eduardo Scarpetta, con adattamento e regia di Claudio Di Palma. Debutto nazionale venerdì 2 febbraio, in scena fino a domenica 11.

Teatro San Carlo

Due grandi musicisti, Pinchas Steinberg e Nikolay Lugansky, protagonisti del prossimo concerto, in programma venerdì 26 gennaio, al Teatro di San Carlo alle ore 19.00.

Eventi Gallerie d’Italia

Dal 30 gennaio a maggio presso le Gallerie d’Italia parte un ciclo di attività dedicato alle donne protagoniste della cultura di Napoli e concerti a cura dell’Associazione Alessandro Scarlatti.

EVENTI DI CARNEVALE

A Città della Scienza la “Notte in Maschera“

Tutto è pronto per un’esperienza straordinaria che porterà bambini in un viaggio emozionante tra le stelle e la scienza! Il Museo di Città della Scienza è lieto di annunciare la sua prima “Notte in Maschera“ dedicata ai piccoli esploratori dai 5 agli 11 anni che avrà luogo il 9 febbraio a partire dalle ore 20:00.

A Maiori gli appuntamenti di Carnevale

Tre spettacoli musicali in cui spiccano due nomi celebri del panorama artistico nazionale come Maurizio Casagrande e Antonella Ruggiero, una serie di iniziative culturali tra cui una mostra immersiva a Palazzo Mezzacapo e svariati appuntamenti per bambini che vanno ad aggiungersi ai collaudati eventi proposti nelle passate edizione. Tutto questo in attesa delle tre sfilate dei carri allegorici che animeranno il percorso che va da via Nuova Chiunzi al porto turistico, dove sono previste le esibizioni dei corpi di ballo (il 18 sera si procederà alla premiazione) attraversando come al solito il lungomare di Maiori: l’11, il 13 e il 18 febbraio.

Carnevale Montecoricese

Il “Carnevale Montecoricese” si svolgerà sabato 10 febbraio e martedì 13 febbraio, nella piazza di Agnone Cilento frazione del Comune di Montecorice.

Carri allegorici, figuranti, musica, dj set e tanto divertimento. Il “Carnevale Montecoricese”, giunto alla sua terza edizione, si prepara a colorare di allegria la piazza di Agnone Cilento, frazione del Comune di Montecorice, nei giorni 10 e 13 febbraio.