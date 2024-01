A Città della Scienza si va “A spasso nel corpo umano”, il programma del weekend

A Città della Scienza si va a Spasso nel corpo umano attraverso laboratori, dimostrazioni scientifiche e attività divertenti.

“Benvenuti a bordo” del nostro science centre. Tutto è pronto a Città della Scienza per iniziare uno straordinario viaggio alla scoperta del corpo umano. Sarà un’avventura affascinante attraverso i misteri, le meraviglie e le curiosità che si celano nel nostro complesso organismo.

Da no perdere l’opportunità di scoprire l’anatomia e le funzioni degli apparati e dei sistemi che ci permettono di vivere, muoverci e sperimentare il mondo intorno a noi.

“Attraverso laboratori coinvolgenti, dimostrazioni scientifiche e attività divertenti, scopriremo insieme i segreti custoditi sotto la nostra pelle e quelli per mantenerci in salute! E lo faremo anche grazie al Portale Salute del Cittadino, lo strumento che ci permette di accedere ai servizi online messi a disposizione dal Sistema Sanitario Regionale (SSR), nell’ambito del più ampio progetto della Regione Campania denominato Sinfonia, realizzato da Soresa”.

Ma non è tutto! In occasione del Giorno della Memoria, che si celebra il 27 gennaio, Città della Scienza dedicherà uno speciale laboratorio per commemorare l’Olocausto e riflettere sul valore dell’amicizia e della fratellanza.

Al via il weekend a Città della Scienza per immergersi in un viaggio emozionante, dove la conoscenza e la riflessione incontrano il divertimento.

Come di consueto ci saranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti & Co.

Il programma a Città della Scienza:

Le tappe di una grande storia… di SALUTE!

Un gioco che ripercorre i momenti fondamentali della nascita del Sistema Sanitario Nazionale Italiano per arrivare a SINFONIA, il portale Salute del Cittadino.

SCIENCE GAME Piano Terra Corporea_Postazione SORESA

Durata: 45 minuti

Target: per tutti

Per max 15 persone

Prenotazione presso Infopoint di Corporea

Ore: 10.00, 11.00, 14.00, 15.00

Un esercito di anticorpi!

Scopri come il tuo sistema immunitario cerca, combatte gli agenti patogeni e prepara il tuo corpo per gli attacchi futuri. Cosa aspetti? Unisciti all’esercito di anticorpi!

INTERACTIVE LAB

Sol Lewitt

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.30, 14.30

Fingerprint Art

Trasforma le impronte digitali dei tuoi polpastrelli in colorati organi del nostro corpo! Come? Lo scopriremo insieme!

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala Piccola

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 14.00

A pieni polmoni!

Come funzionano i polmoni? Prova a metterti una mano sul petto: quando ispiri il petto si gonfia mentre quando espiri si sgonfia. Non possiamo certamente osservare il comportamento dei polmoni mentre stiamo respirando ma la costruzione di un modellino può aiutarci a simularne il funzionamento!

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala grande

Durata: 45 minuti Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.30, 14.30

Mano robotica

Avete mai sentito parlare di arti bionici? Niente paura, ci siamo noi! Impara a costruire una semplice mano in cartone che duplica in tempo reale il movimento trasmesso dalla mano di chi la indossa.

INTERACTIVE LAB

Sol Lewitt

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30

Memorie e fratellanze

Ogni anno, il 27 gennaio, il mondo si unisce nella Giornata della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto. Anche noi, nel nostro piccolo, le ricorderemo con un’attività artistica speciale che celebra l’importanza dell’amicizia e della fratellanza.

INTERACTIVE LAB

Lab 1_Piano Terra Corporea

Durata: 45 minuti

Target: per tutti

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30

Siamo fatti così

Il nostro organismo ingrandito migliaia di volte! Capelli, sangue, saliva, pelle, muscoli: osserva al microscopio preparati istologici e allestisci vetrini a fresco. Riesci a indovinare di quali sistemi e organi si tratta?

SCIENCE SHOW

Piano Terra Corporea_Postazione SORESA

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 12.30

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Dal martedì alla domenica ore 09 – 17

Lunedì: chiuso SCIENCE CENTRE

Adulti € 10,00

Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 7,00 PLANETARIO

NEW Spettacolo LIVE € 6,00 Biglietto unico adulti e bambini € 5,00 INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO

Adulti € 13,00

Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 10,00 INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO LIVE

Adulti € 14,00

Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 11,00 ACQUISTA IL BIGLIETTO ONLINE!

I biglietti sono acquistabili online sul sito Etes oppure presso la biglietteria di Città della Scienza. GRATUITÀ L’ingresso gratuito, per il quale è rilasciato apposito biglietto, è consentito alle seguenti categorie: Possessori di tessera ICOM

Cittadini residenti nel quartiere di Bagnoli (Napoli) ad eccezione delle Grandi Feste (Epifania, Carnevale, Halloween)

Docenti accompagnatori (1 docente ogni 10 studenti, eventuali eccedenze saranno conteggiate nei paganti)

Persone invalide con certificazione di invalidità superiore al 74% e loro accompagnatori

Persone riconosciute in condizione di handicap ai sensi della Legge 104/92 (art 3 comma 3) e loro accompagnatori