COMICON 2024, domenica 28 aprile anteprima Falla Girare 2 Offline e incontro su Hazbin Hotel

Sarà il cinema italiano il protagonista della giornata finale di COMICON Napoli – International Pop Culture Festival domani, domenica 28 aprile. Attesissima al all’Auditorium del Teatro Mediterraneo (ore 17) l’anteprima nazionale del film Falla Girare 2 Offline e l’incontro con il regista e attore Giampaolo Morelli insieme a Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito, Gianfranco Gallo, Desirée Popper e Valeria Angione.

Al centro del ricco programma, alle ore 13 all’Auditorium, evento speciale dedicato alla serie animata più amata, scorretta e discussa del momento, Hazbin Hotel, in compagnia dei doppiatori italiani Rossa Caputo, Riccardo Suarez, Giulia Franceschetti e Gabriele Patriarca.

Tantissimi ancora gli appuntamenti: l’imperdibile incontro con leggenda vivente del fumetto americano John Romita Jr (ore 14.00 Sala Andrea Pazienza); il ritorno a COMICON di Iginio Straffi, Il creatore di Winx Club, in occasione del 20° anniversario delle fate più amate d’Italia, appuntamento alle ore 15.00 in Sala Pazienza; “Hitoshi racconta Sakimoto”, l’ultimo atto della storica presenza di Hitoshi Sakimoto a COMICON 2024, insieme con Richter, l’uomo, Hitoshi, racconterà il grande compositore, Sakimoto; l’attore di Harry Potter e il calice di fuoco Viktor Krum (Stanislav Janevski) alle ore 14.00 all’Auditorium del Teatro Mediterraneo; The Amazing Bar Spot, lo speech show su pubblicità, fumetti, manga e cultura pop ideato e condotto dal pubblicitario Francesco Bozza con il comico Vincenzo Comunale (ore 11.30 Auditorium Teatro Mediterraneo); l’“amichevole chimico di quartiere” Dario Bressanini porta al festival una nuova lezione su scienza e fumetto con al centro il suo personaggio immaginario Doctor Newtron (ore 12.00 Sala Italia Teatro Mediterraneo) e a seguire alle ore 13, Power Pizza Podcast LIVE! il leggendario podcast delle Recensioni in Fette di Pizza™ in un’incredibile puntata live con Sio, Nick & Lorro; Il fumetto coreano e l’industria dei webtoon con Sunmi Kim, Sangseok Lee, Kyung hun Cho (ore11.00 Sala Hiroba).

DOMENICA 28 APRILE – PRINCIPALI APPUNTAMENTI

17.00 – 19.00 – Auditorium Teatro Mediterraneo

Falla Girare 2 – Offline – Anteprima Italiana

Tornano gli eroi di Falla Girare in questo sequel in cui devono salvare nuovamente il mondo. Un cast ricchissimo capitanato da Giampiero Morelli nella doppia veste di regista e attore, che presenterà il film insieme ai suoi Avengers nostrani.

Con: Giampaolo Morelli, Fabio Balsamo, Ciro Priello, Desirée Popper, Valeria Angione, Giovanni Esposito

Modera: Alessandro De Simone, Eva Carducci

13.00 – 13.45 – Auditorium Teatro Mediterraneo

Benvenuti all’Hotel Infernale: esplorando il doppiaggio di Hazbin Hotel

Siete ufficialmente invitati a soggiornare nell’hotel più in voga dell’Inferno! Un panel dedicato all’arte del doppiaggio insieme ai doppiatori di una delle serie animate più cool del momento, Hazbin Hotel.

Con: Rossa Caputo, Riccardo Suarez, Giulia Franceschetti, Gabriele Patriarca, Miriam Giuliano. Modera: Gabriella GabrielleCroix Giliberti

14.00 – 15.00 Sala Andrea Pazienza

Panini Comics presenta: John Romita Jr. Una vita al tavolo da disegno

Chi è realmente John Romita Jr.? Lo scopriamo attraverso un incontro con l’uomo dietro la leggenda Marvel, in un discorso che ripercorre 55 anni di carriera di uno dei più importanti autori della storia del fumetto americano e non solo.

Con: John Romita Jr. Modera: Nicola Peruzzi

15.00 – 16.00 Sala Andrea Pazienza

20 anni di WINX con Iginio Straffi

Il creatore di Winx Club torna a COMICON Napoli in occasione del 20° anniversario delle fate più amate d’Italia! Un’occasione unica per celebrare questo traguardo e ripercorrere la storia della saga animata che ha portato l’animazione Made in Italy alla ribalta mondiale! Con: Iginio Straffi. Moderano: Gabriella GabrielleCroix Giliberti, Eva Carducci

11.00 – 11.45 HyperStage

Fantasia d’orchestra: Hitoshi racconta Sakimoto

L’ultimo atto della storica presenza di Hitoshi Sakimoto a COMICON 2024. Insieme con Richter, l’uomo, Hitoshi, racconterà il grande compositore, Sakimoto. O almeno così COMICON gli chiederà di fare.

Con: Hitoshi Sakimoto, Richter

Modera: Vincenzo Lettera (Multiplayer)

14.00 – 14.45 Auditorium Teatro Mediterraneo

Victor Krum: magia sul palco

Sul palco dell’Auditorium il più giovane cercatore bulgaro insieme ad Arianna Craviotto – che condivide con lui l’amore per Hermione Granger – e a Eva Carducci in un incontro imperdibile quasi quanto la finale della coppa del mondo di Quidditch.

Con: Stanislav Janevski, Arianna Craviotto

Modera: Eva Carducci

11.30 – 12.45 Auditorium Teatro Mediterraneo

The Amazing Bar Spot

A metà strada tra divulgazione e stand up comedy arriva a COMICON The Amazing Bar Spot, lo speech show su pubblicità, fumetti, manga e cultura pop ideato e condotto dal pubblicitario Francesco Bozza con la partecipazione straordinaria del comico Vincenzo Comunale.

Con: Francesco Bozza, Vincenzo Comunale

12.00 – 13.00 Sala Italia Teatro Mediterraneo

Dario Bressanini presenta: La scienza nel fumetto

Doctor Newtron è uno dei più amati e leggendari personaggi del fumetto. Non vi torna? Ovvio, questo personaggio in realtà è frutto della fantasia dell’amichevole chimico di quartiere Dario Bressanini! Con: Dario Bressanini

13.00 – 14.00 Sala Italia Teatro Mediterraneo

Power Pizza Podcast LIVE!

Power Pizza, il leggendario podcast delle Recensioni in Fette di Pizza™ (ascoltato in più di due paesi!!) sbarca a COMICON con un’incredibile puntata live: Power Pizza: recensioni del mistero! Sio, Lorro & Nick recensiscono cose belle? brutte?? Impossibile saperlo!

Con: Sio, Nick & Lorro

11.00 – 13.00 Sala Hiroba

Il fumetto coreano e l’industria dei webtoon. Lo scenario e le prospettive di un mercato in espansione

Come è organizzata, oggi, l’industria del manhwa? Quali sono le sue specificità e quale integrazione ha sviluppato con altri settori come cinema, televisione, musica, videogames? A discuterne, i rappresentanti di due aziende del settore, Studio Animal e Acommz, accompagnati dall’agenzia per il commercio estero coreano Kotra e da COMICON.

Con: Sunmi Kim, Sangseok Lee, Kyung hun Cho