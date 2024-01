Carnevale a Città della Scienza, il programma completo

Città della Scienza celebra il Carnevale proponendo un programma di entusiasmanti laboratori e attività tematiche legate al mondo animale.

Domenica 11 febbraio, Città della Scienza celebra il Carnevale in maniera originale ed educativa, proponendo un programma di entusiasmanti laboratori e attività tematiche legate al mondo animale e in particolare, anticipando il Darwin Day, al mimetismo e all’evoluzione. Un’occasione unica per omaggiare il contributo prezioso che la teoria della selezione naturale di Darwin ha rappresentato per la storia della scienza e dell’umanità.

“In un’atmosfera festosa e creativa, non perdere l’occasione di immergerti nell’affascinante universo degli animali e dell’evoluzione, attraverso laboratori creativi e interattivi, science show, sfilate e “strane” chiacchierate in maschera”.

Notte in maschera al museo, a Città della Scienza un Carnevale tra laboratori e pizza-party

Non mancheranno esperimenti colorati, giochi educativi e dimostrazioni scientifiche ma anche animazione con palloncini e bolle di sapone, a cura della Casper Animation, che renderanno l’apprendimento divertente e coinvolgente.

Un’occasione unica per imparare giocando!

Carnevale a Città della Scienza, il programma:

Esibizione itinerante della Fanfara dei Carabinieri

Galleria

Target: per tutti Ore: 12.00- 12.30

Attività a cura dell’Arma dei Carabinieri

I cani del Servizio Cinofilo dell’Arma dei Carabinieri

INTERACTIVE LAB Galleria

Target: per tutti Ore: a ciclo continuo; orari da definire

Presentazione delle specie protette del CITES

INTERACTIVE LAB Galleria

Target: per tutti Ore: a ciclo continuo; orari da definire

Corner FacePainting

Non perdere l’occasione di farti truccare con prodotti per il make up GIOTTO assolutamente anallergici! Prova a trasformare il tuo viso in quello di un meraviglioso animale!

INTERACTIVE LAB

Galleria

Target: dai 3 ai 6 anni

Ore: a ciclo continuo

Viaggio nel tempo: creiamo le “Pitture Rupestri”

Immaginate di fare un viaggio nel tempo, tornando a quando i nostri antenati vivevano nelle caverne, quando non c’erano telefoni o computer, ma le persone avevano un modo speciale di raccontare le loro storie: le pitture rupestri! Trasforma il foglio in una parete rocciosa, ritaglia sagome di animali primitivi, prepara tinture naturali e dai sfogo alla tua fantasia creando affascinanti rappresentazioni.

INTERACTIVE LAB

Galleria

Target: dai 7 ai 10 anni

Ore: a ciclo continuo

EcoCrea: l’ecosistema perfetto

Non perdere l’occasione di conoscere gli ecosistemi e creare i tuoi animali preferiti. Attraverso l’utilizzo di materiali colorati dai vita a creature uniche e scopri come queste si integrano e interagiscono in un ambiente equilibrato e sostenibile.

INTERACTIVE LAB

Galleria

Target: dai 7 ai 10 anni

Ore: a ciclo continuo

Maestri di mimetismo

Quando si dice “camouflage” si pensa all’astuzia di animali deboli che, per sfuggire all’attenzione dei loro predatori, riproducono, sul corpo, forme e colori dell’ambiente circostante. Ma si pensa anche a pericolosi felini e terribili rapaci che ricorrono proprio all’invisibilità per essere ancora più temibili. Colora e ritaglia una maschera di un animale, preda o predatore, maestro del mimetismo e partecipa alla sfilata in maschera!

INTERACTIVE LAB

Galleria

Target: dai 3 ai 6 anni

Ore: a ciclo continuo

La sfilata delle maschere mimetiche

Indossa la tua maschera e sfila sfidando gli altri animali mimetici! La maschera più bella vincerà un fantastico gadget.

INTERACTIVE LAB

Galleria

Durata: 20 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Ore: 14.00

Safari sospeso: marionette di animali

Burattini e marionette… se non ci fossero che Carnevale sarebbe? Metti in moto la tua creatività e crea marionette a filo colorate e divertenti!

INTERACTIVE LAB Galleria

Target: dai 7 ai 10 anni Ore: a ciclo continuo

Costruiamo lo zootropio

Lo zootropio è uno dei giochi ottici preferiti nell’epoca vittoriana, molto semplice da realizzare: si applica all’interno di un cilindro una striscia di carta con un’ immagine in sequenza. Ruotando il cilindro e osservando attraverso le sue piccole fessure si ha l’illusione dell’immagine in movimento! Ed ecco i primi veri cartoni animati! Fu inventato nel 1833 dal matematico inglese William George Horner. E tu vuoi inventarne uno tutto tuo?

INTERACTIVE LAB Galleria

Target: dai 10 ai 13 anni Ore: a ciclo continuo

Animali di…luce

Secondo te è possibile trasformare un raggio luminoso in un pennello e l’aria in una tela, permettendoti di disegnare animali con la luce? Non ci credi? Proviamolo insieme!

INTERACTIVE LAB Sala Saffo

Target: dai 10 ai 13 anni

Ore: a ciclo continuo

Comunicazione tra specie: l’uomo e il cane

Le nuove conoscenze sul comportamento canino hanno rivoluzionato la percezione del cane, rendendolo un membro attivo della comunità, coinvolto in svariati ambiti delle attività umane. Nel Laboratorio di Etologia Canina studiamo le abilità cognitive dei cani come la memoria, la percezione, l’apprendimento, la risoluzione dei problemi e la capacità di interagire in modo comunicativo con l’essere umano. Vieni a scoprire l’affascinante mondo della comunicazione dei nostri amici a quattro zampe e a condividere l’emozionante viaggio alla scoperta delle loro straordinarie capacità!

A cura di:

Anna Scandurra, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Napoli Federico II

Biagio D’Aniello, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Napoli Federico II

Alfredo Di Lucrezia, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Napoli Federico II

Claudia Pinelli, Dipartimento DiSTABiF, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

INTERACTIVE LAB Galleria

Target: per tutti Ore: a ciclo continuo

Maschere mimetiche…in movimento

Un’esperienza unica attende i più piccoli! Vieni a scambiare quattro chiacchiere e a scattare qualche selfie con alcuni degli animali mimetici più affascinanti. Investiga sulle loro curiosità e scopri come utilizzano il mimetismo in maniera intelligente per sopravvivere nella natura. Un’occasione unica per imparare divertendosi e creare ricordi indimenticabili!

INTERACTIVE LAB Galleria

Target: per tutti Ore: a ciclo continuo

Science Show

A cura di Alessio Perniola, Multiversi

Ore: 12.30, 15.00

Spettacolo magia e giocoleria

A cura di CASPER ANIMATION i super eroi in corsia

SPETTACOLO

Sala Newton

Target: per tutti

Ore: 13.30