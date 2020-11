Benevento, buone notizie per il trasporto pubblico: 15 nuovi bus

Benevento news: il sindaco Mastella e l’assessore Ambrosone annunciano che da martedì 3 novembre saranno in circolazione 15 nuovi bus Trotta (destinati a servizi aggiuntivi di trasporto pubblico per l’emergenza Covid 19).

Buone notizie per il trasporto pubblico nella città di Benevento, visto che da oggi, martedì 3 novembre, per le strade del capoluogo sannita circoleranno altri 15 bus allo scopo di favorire il distanziamento dovuto all’emergenza Covid 19.

L’annuncio è stato dato dal sindaco, Clemente Mastella, dall’assessore alla Mobilità, Luigi Ambrosone, e dalla Trotta Mobitity, in seguito all’ok da parte della Regione Campania, la quale, come si legge in una nota, “ha ritenuto idonea e funzionale tale proposta e ha disposto il finanziamento per poter consentire la nuova rimodulazione con nuovi servizi aggiuntivi al trasporto pubblico locale della città di Benevento.

Il nuovo programma prevede il raddoppio delle corse con autobus aggiuntivi sulle linee con una domanda più alta di frequentazione e il raggiungimento di nuove zone cittadine allo scopo di decentrare l’utenza per una diversa confluenza su di uniche linee che servivano più zone della città ivi compreso la necessità di evitare assembramenti su di un’unica fermata”. La Trotta Mobility sottolinea la volontà di rafforzare il trasporto pubblico locale nel Comune di Benevento mediante l’impiego di flotta di autobus aggiuntivi costituiti da 15 bus GT per incrementare la rete di superficie in via emergenziale garantendo l’osservanza di tutte le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria:

“L’attenzione della Trotta Mobiliy nel garantire un trasporto sicuro ai propri utenti – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Mauro Trotta – ci ha spinti, sin da subito, a chiedere il sostegno delle Autorità pubbliche alle quale, a fronte di situazioni di sovraffollamento, abbiamo rivolto la nostra formale richiesta di implementare il monte chilometri in vista dell’ormai purtroppo crescente curva dei contagi da Covid 19”.

I nuovi bus garantiranno la possibilità di “osservare la nuova percentuale di riempimento del 50% già resa nota dal Presidente del Consiglio dei ministri in attesa del nuovo DPCM. Nello specifico, la Trotta Mobility ha previsto il raddoppio delle vetture, per garantire l’osservanza delle disposizioni sia in merito al distanziamento personale che in merito alla capienza delle vetture, sulle seguenti linee 1, 2, 5, 7, 15 e 16 e le linee bis 2, 8, 9, 10, 12 e 14”.

Foto in evidenza: “Ntr24”