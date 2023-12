Eventi a Napoli, cosa fare dal 14 al 17 dicembre: mercatini, teatro, cinema, musica

Da giovedì 14 a domenica 17 dicembre ci attende un weekend ricco di eventi a Napoli e in Campania. Da non perdere i Mercatini di Natale, le sagre, gli eventi nei musei e tanti altri appuntamenti di musica e teatro.

Per questo weekend sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da giovedì 14 a domenica 17 dicembre 2023 tra cui appuntamenti di sagre, arte, cultura, mostre, teatro, concerti e spettacoli da non perdere.

Eventi a Napoli e in Campania:

Festival del Cortometraggio al Maschio Angioino

Al Maschio Angioino di Napoli venerdì 15 dicembre la serata conclusiva della XIV edizione di CortiSonanti, il festival internazionale del cortometraggio diretto da Nicola Castaldo e Mauro Manganiello.

Alla Sala degli Angeli di Castel Nuovo a partire dalle ore 11 passeranno in rassegna tutti i cortometraggi finalisti di questa edizione, divisi per sezioni. Dalle ore 17, poi, avrà luogo la premiazione dei vincitori, decretati dalla giuria tecnica presieduta da Rosita Marchese.

L’ingresso alla Sala degli Angeli del Maschio Angioino il 15 dicembre (dalle ore 11 alle 18) è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Coca-Cola Christmas Tour

Sabato 16 dicembre il Coca-Cola Christmas Tour arriva a Napoli, con un messaggio volto a sensibilizzare su quanto sia importante coltivare valori come gentilezza, generosità e condivisione. Dalle ore 11:00 alle ore 21:00, Piazza Garibaldi ospita il Coca-Cola Truck 100% elettrico, grazie alla collaborazione con Volvo Trucks, e si trasforma in un accogliente Coca-Cola Christmas Area, dove i visitatori possono immergersi nell’atmosfera natalizia, partecipare a iniziative solidali e a magiche attività.

Al MAV Notte Bianca della Cultura

Venerdì 15 dicembre 2023 dalle ore 18 alle ore 24, il MAV/ il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano ospiterà la notte bianca della Cultura: una serata speciale allietata da tanti eventi di musica, teatro, danza e dai mercatini di Natale ricchi di libri, di degustazioni e di artigianato.

Rassegna Altri Natali

Musica, arte, danza, cinema e teatro. Napoli si prepara a vivere la magia e lo spirito delle festività con Altri Natali, la rassegna promossa dal Comune di Napoli, giunta quest’anno alla sua seconda edizione e in programma dall’8 al 30 dicembre.

Un ricco cartellone di eventi che racconta il Natale, nella sua potente e radicata tradizione partenopea, che trova però nella fusione con riti, usanze e rievocazioni di altri paesi una narrazione più completa e contemporanea.

Natale a Fuorigrotta sabato 16 dicembre

L’Associazione ”Napoli in Movimento” promuove anche quest’anno l’evento di beneficenza Natale a Fuorigrotta, giunto alla dodicesima edizione, con lo scopo di regalare un giorno speciale, fatto di intrattenimento, giochi, spettacoli di canto e danza, ai bambini del quartiere Fuorigrotta ed a tutte le famiglie del territorio.

La manifestazione si terrà Sabato 16 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00, in Piazza San Vitale, con la collaborazione della Parrocchia di San Vitale Martire.

All’Edenlandia il Villaggio di Natale e la pista di ghiaccio

All’Edenlandia il Villaggio di Natale con Babbo Natale e le sfilate degli Elfi. Giostre, aree food e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Tante sorprese per i bambini.

Natale Village: dal 7 al 23 dicembre all’A1Expò – Caserta

Un mega Villaggio di Natale al coperto. Da giovedì 7 al 23 dicembre dalle ore 15:00 alle 21:00 e durante i festivi e prefestivi dalle 10:00 alle 22:00, i magici cancelli del Villaggio di Babbo Natale resteranno aperti per ospitare i grandi e piccoli ospiti del regno fatato di Santa Claus.

Palazzo Reale – appuntamenti natalizi con aperture straordinarie e serali

Come da tradizione dall’8 dicembre sarà allestito sullo Scalone d’Onore di Palazzo Reale l’albero di Natale. Per l’occasione, ai piedi dell’imponente “Albero dei Desideri”, i visitatori troveranno un grande pacco regalo che accoglierà le lettere con i desideri dei bambini, ma anche degli adulti, che potranno essere imbucate per tutto il periodo natalizio, fino all’Epifania. Una selezione dei messaggi ricevuti sarà pubblicata sui canali social di Palazzo Reale il 6 gennaio 2024.

Presepe napoletano con più di 210 tra pastori e personaggi, oltre agli animali e ben 144 accessori, è stata realizzata da celebri artisti del ‘700 napoletano.

Nel corso del mese saranno effettuate anche numerose aperture straordinarie un’apertura serale dalle ore 20,00 alle ore 24,00 al costo ridotto di 3,00 euro sabato 30 dicembre.

Natale a Pozzuoli

Il Natale a Pozzuoli tra Arte, Storia e Cultura con danza aerea, arte presepiale, botteghe aperte, villaggi di Babbo Natale e un Festival della fiaba.

Il Rione Terra ma anche le periferie e il centro storico illuminati per un mese intero con eventi di altissimo livello. Non solo la casa di Babbo Natale, non solo le luci e l’animazione (con elfi, fate, favole) per grandi e piccini, ma spettacoli di grande valenza culturale, per far divenire Pozzuoli meta turistica per le feste.

Teatro Trianon Viviani

Al Trianon Viviani, giovedì 14 dicembre, alle 21, Benedetto Casillo debutta come autore, regista e interprete di “Scusate, ma ch’è successo? Napoli in palcoscenico”.

Il nuovo spettacolo dell’artista, fresco vincitore del premio Annibale Ruccello alla Carriera, è un «viaggio di piacere, in un tempo, nel teatro e nella canzone napoletana, da Antonio Petito ai giorni nostri», come lo definisce Casillo, che ripropone varie vicende umane della nostra città, che diventano argomento di messa in scena teatrale, con scenette, brani di prosa, poesie e canzoni classiche napoletane.

Sacro Sud il Festival di Enzo Avitabile

SACRO SUD, la IV edizione del festival di Enzo Avitabile, dall’11 dicembre al 6 gennaio in 4 chiese della città di Napoli con artisti da vari paesi del mondo. Si inizia con Frida Bollani Magoni e il progetto Operaquartet di Louis Sclavis con Luigi Cinque, Anais Drago e Paolo Damiani, alla Basilica di San Giacomo degli Spagnoli per fare tappa alla Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia, passando per la Basilica di San Domenico Maggiore e la Chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Ponticelli.

Cinema

I film da vedere al The Space Cinema dal 14 al 17 dicembre. Da non perdere Wish della Disney e Willy Wonka.

Natale in Reggia dal 7 dicembre

Torna con un ricco programma di appuntamenti la settima edizione di ‘Natale in Reggia‘. L’evento avrà luogo dal 7 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 presso la Reggia di Portici e il Galoppatoio Reale, come riportato dal sito ufficiale. Un evento organizzato dal Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli in collaborazione con il Centro MUSA e con il MAVV e patrocinato dalla Città metropolitana di Napoli e dal Comune della Città di Portici.

Il Regno del Grinch a Napoli

“Il Regno del Grinch”, il villaggio ispirato al famoso “ladro” del Natale. Un entusiasmante percorso ispirato all’iconico personaggio interpretato al cinema dalla star di Hollywood Jim Carrey. Il Regno del Grinch, è a Napoli in Via Terracina, negli spazi della struttura “Oasi Flegrea”.

L’apertura al pubblico è prevista nei primi tre weekend di Dicembre, dalle 10.00 alle 20.00, con ingresso gratuito per i genitori ed un ticket di 15 euro per i soli bambini. Possibilità di ingressi riservati per scuole e gruppi.

Eventi al Museo Filangieri

Anche per il mese di Dicembre, il Museo Filangieri propone un programma di incontri all’insegna della cultura e del divertimento.

Festival Internazionale del 700′ Musicale Napoletano

Fino al 30 dicembre 2023, il Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano, giunto alla 23esima edizione a cura dell’Associazione Domenico Scarlatti.

14 concerti, 1 convegno e 8 location (Chiesa del Gesù Nuovo, Auditorium Scarlatti Conservatorio di San Pietro a Majella, Domus Ars, Chiesa di Donnaregina al Museo Diocesano, Maschio Angioino, Chiesa di Santa Maria dell’aiuto, Chiesa di Donnalbina, Chiesa di San Severo al Pendino) per un percorso musicale che esplora il particolare fenomeno dei castrati.

A Sorrento M’illumino d’Inverno

La rassegna ‘M’illumino d’Inverno‘ anche quest’anno regalerà momenti indimenticabili a cittadini e turisti in giro per le strade di Sorrento. Tanti gli eventi in programma che il sito del Comune di Sorrento ha indicato e che avranno inizio proprio nel mese di novembre per poi terminare a gennaio 2024.

Luci d’Artista a Salerno

Salerno torna ad illuminare le sue strade ed è pronta ad aprire le porte alla magia del Natale con un evento dedicato ai più golosi. Le luci nella Villa Comunale saranno uno spettacolo incantevole tra fiabe, miti e natura.

A San Gregorio Armeno la Fiera del Presepe e dei Pastori

Al via la festa di Natale a San Gregorio Armeno, con la ‘Fiera dei presepi e dei pastori nella storica San Gregorio Armeno. Passeggiare tra la storia dell’antica tradizione dei presepi di Napoli.

Villaggio di Natale e Ruota Panoramica a Vulcano Buono (Nola)

Il Natale del Vulcano Buono di Nola si potrà osservare dall’alto: la grande Ruota Panoramica animerà il “Christmas Dreams”. Dal 18 novembre al 6 gennaio un calendario ricco di attrazioni ed eventi.

Un Natale tra luci scintillanti e la magia della pista di pattinaggio, nell’Arena Spettacoli trasformata in un grande Luna Park. E’ il “Christmas Dreams” al Vulcano Buono di Nola dal 18 novembre al 6 gennaio.

Mostra a Maschio Angioino

Inaugurata mercoledì 15 novembre, alla Cappella Palatina del Maschio Angioino, la mostra “I nomadi del Kazakhstan: passato e presente” che si potrà visitare fino al 14 dicembre 2023.

Napoli Città della Musica

“Napoli Città della Musica” animerà la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Sono in tutto 16 i progetti risultati idonei e finanziabili dall’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici ad attività afferenti al progetto “Napoli Città della Musica”, che animeranno la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

A Citta’ della Scienza un Natale Stellare!

La stella cometa è uno dei simboli più iconici del Natale e, quindi, quest’anno Città della Scienza lo sceglie come elemento ispiratore della ricca programmazione natalizia che, dedicata all’affascinante tema dell’astronomia, arricchirà la visita al Science Centre napoletano a partire da venerdì 8 dicembre 2023 fino a domenica 7 gennaio 2024 con tanti weekend pieni di eventi, laboratori a tema, show del Planetario, visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti & Co e altre occasioni di divertimento con la scienza e la tecnologia!!!

E ancora in questo mese “stellare”: il 14 dicembre Appuntamento in Via Lattea – “Renanera”, il 22 dicembre e il 4 gennaio la “Notte al Museo”, e il 6 gennaio la “Grande Festa della Befana”.

Al Teatro Diana Natale in Casa Cupiello con Vincenzo Salemme

Al Teatro Diana sta riscuotendo grande successo la commedia ‘Natale in Casa Cupiello’ con Vincenzo Salemme nei panni di Luca Cupiello; Antonella Cioli in quelli Concetta e ancora, con Antonio Guerriero alle prese con Tommasino e Franco Pinelli con Pasquale, a completare la compagnia in scena al Diana fino al 17 dicembre.

Al Teatro San Carlo di Napoli la Turandot di Giacomo Puccini

Il sipario si alzerà sabato 9 dicembre 2023 su una nuova produzione per la regia di Vasily Barkhatov, al suo debutto al San Carlo. Nato a Mosca nel 1983, è tra i registi più richiesti della sua generazione, tra le ultime produzioni operistiche che ha firmato si ricordano Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi alla Deutsche Oper Berlin e Le Grand Macabre di György Ligeti all’Opera di Francoforte.

Love Museum a Palazzo Fondi

“Love Museum”, il museo dell’Amore Universale, arriva in Italia, con la prima tappa a Palazzo Fondi a Napoli fino al 7 gennaio 2024. Giorni e orari di apertura.

Il format di successo internazionale “Love Museum” arriva finalmente in Italia, con la prima tappa a Palazzo Fondi a Napoli fino al 7 gennaio 2024. “Love Museum” è il museo dell’Amore Universale: per sé stessi, per la propria famiglia, per gli amici, per il buon cibo, per la natura, per il divertimento e, ovviamente, per l’Arte. Un’esplosione di colori e di divertimento adatta a tutta la famiglia.

Museo delle Illusioni di Napoli

Nel cuore storico della città. La suggestiva location della Chiesa delle Crocelle ai Mannesi, all’angolo di via Duomo, ospita questa nuova attrazione: circa 70 installazioni che dimostrano come la percezione della realtà spesso sia fittizia ed ingannevole. Sarà possibile visitare l’esposizione fino a gennaio 2024.

Il Christmas Village, organizzato dalla società Eventitalia è in programma alla Mostra d’Oltremare dal 7 al 30 dicembre 2023, grazie al successo dello scorso anno e agli accordi intercorsi con diversi tour operator, diventa uno degli eventi di punta dell’offerta turistica del mese di dicembre della città di Napoli. Per maggiori dettagli clicca qui Musical Mare Fuori al Teatro Augusteo – Debutto giovedì 14 dicembre Per maggiori dettagli clicca qui A Casalnuovo ‘Babbo Natale al Museo’ La città di Casalnuovo di Napoli si appresta ad ospitare la seconda edizione di “Babbo Natale al Museo”, dall’ 08 al 23 dicembre 2023. Babbo Natale prenderà casa presso il piccolo Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi, di Via Roma 148 a Casalnuovo di Napoli. La Sfilata avrà luogo con l’arrivo di Babbo Natale in slitta nel pomeriggio dell’08 dicembre alle ore 17.00, quando giungerà a Piazza Municipio per sfilare sul Corso Umberto e raggiungere Via Roma. Per maggiori dettagli clicca qui Eventi Natale e Capodanno Napoli si prepara a salutare il 2023 con un evento imperdibile che si terrà in piazza del Plebiscito. Secondo quanto riportato da Il Mattino, ad esibirsi durante quella che sarà una notte speciale saranno i The Kolors. Insieme al gruppo, Peppe Iodice tornerà a salire sul palco nella piazza di Napoli che farà da sfondo alla musica di Enzo Avitabile. Per maggiori dettagli clicca qui Museo Filangieri Sabato 30 Dicembre alle ore 11:00 si terrà “Si ‘sta voce… Classici napoletani e natalizi” al Museo Filangieri, un’esperienza straordinaria che fonde la grazia della tradizione della canzone napoletana classica con il calore del repertorio natalizio. Francesca Curti Giardina, talentuosa cantante e musicoterapista, sarà la guida di un viaggio musicale, accompagnata dal Maestro Guido Lanzotti alla tastiera. Per maggiori dettagli clicca qui Natale a Santa Chiara con tanti eventi “Il Chiostro maiolicato di Santa Chiara, in occasione degli ottocento anni del primo presepe che San Francesco realizzò a Greccio nel 1223″, come riportato dal sito ufficiale, regalerà un Natale unico e speciale tra concerti e laboratori natalizi per bambini. Qui il programma completo degli eventi Natale ad Amalfi Il Villaggio del Grinch sul mare, il contemporaneo Architectural Mapping 3D per il Capodanno, la mostra in Arsenale, i concerti, la Calata della Stella, gli spettacoli e i laboratori per i bambini. Un Natale all’insegna dello stupore, in cui tradizioni passate e futuro si incrociano La luce del Natale brilla più forte ad Amalfi. Le strade, le piazze, i vicoli, il lungomare, le frazioni più alte tornano ad animarsi e a colorarsi. Musica, suoni, danze: tutta la magia delle feste rivive nello straordinario programma di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale di Amalfi. Per maggiori dettagli clicca qui Articolo in aggiornamento