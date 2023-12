A Città della Scienza un Natale Stellare tra eventi e laboratori

Città della Scienza sceglie la stella cometa come elemento ispiratore della ricca programmazione natalizia.

La stella cometa è uno dei simboli più iconici del Natale e, quindi, quest’anno Città della Scienza lo sceglie come elemento ispiratore della ricca programmazione natalizia che, dedicata all’affascinante tema dell’astronomia, arricchirà la visita al Science Centre napoletano a partire da venerdì 8 dicembre 2023 fino a domenica 7 gennaio 2024 con tanti weekend pieni di eventi, laboratori a tema, show del Planetario, visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti & Co e altre occasioni di divertimento con la scienza e la tecnologia!!!

E ancora in questo mese “stellare”: il 14 dicembre Appuntamento in Via Lattea – “Renanera”, il 22 dicembre e il 4 gennaio la “Notte al Museo”, e il 6 gennaio la “Grande Festa della Befana”.

Il periodo che precede le feste di Natale, è tempo di preparazione. Con cura si preparano gli addobbi che renderanno accogliente e festosa la casa di ognuno di noi. Città della Scienza propone un ricco programma di eventi il cui scopo è farvi entrare nell’atmosfera natalizia, attraverso laboratori coinvolgenti e racconti in una nuvola. Con l’uso di colori e materiali di riciclo, realizzeremo addobbi divertenti e scientifici e scopriremo che anche noi siamo come degli splendidi addobbi di un albero, quello genealogico!

LAB 3-6 ANNI ore 10.30 e 14

9 MESI, COME COMINCIA LA VITA – Lettura animata con laboratorio

Avvolti da morbido tessuto delicato, stretti e coccolati da pochi e ovattati rumori esterni, si comincerà con il raccontare una storia. Una di quelle storie in cui ognuno, almeno per una volta, è stato protagonista: la nascita. Sospesi in una grande bolla di colore rosa i piccoli ospiti, accompagnati da un personaggio misterioso, vivranno la magia di tornare nella pancia della mamma.

LAB 7-10 ANNI ore 11 e 15.30

ADDOBBI SPAZIALI – Interactive lab (in collaborazione con Giotto)

La Natura sembra preferire alcune forme: avete mai visto un pianeta che abbia la forma di un cubo o di una piramide? No, i pianeti sono tondi! Se non possiamo distinguerli per la loro forma, sicuramente i colori e le dimensioni, possono esserci di aiuto. In questo laboratorio riprodurremo la varietà di colori dei pianeti del Sistema Solare, facendone addobbi per un albero di Natale. Degli ADDOBBI SPAZIALI!

LAB 10-13 ANNI ore 11.30 e 14.30

UN NATALE ELETTRIZZANTE – Interactive lab

Con un po’ di pazienza e seguendo le leggi dei circuiti elettrici, è possibile vedere brillare una cometa. Imparerai a costruire semplici circuiti, così il tuo Natale sarà… elettrizzante!

Sabato 9 e domenica 10 dicembre a Città della Scienza

In occasione della consegna dei premi Nobel, massimo riconoscimento alle attività umane nel campo della fisica, della chimica, della medicina, della letteratura e per la pace tra i popoli, Città della Scienza propone un ricco programma di avvenimenti, per parlare delle figure di scienziate e scienziati che hanno conseguito l’ambito premio. Sarà un’occasione per ripercorrere, attraverso attività laboratoriali, le grandi conquiste della scienza e per conoscere figure insolite e curiosità sulle scienziate e gli scienziati che hanno ricevuto questa grande onorificenza.

LAB 3-6 ANNI ore 10.30 e 14

FUTURI NOBEL – Interactive lab

I vincitori del premio Nobel hanno, con le loro scoperte, cambiato il mondo e influenzato le nostre vite. Tra i Nobel scolpiti nella mente di tutti c’è sicuramente Albert Einstein, forse lo scienziato più famoso al mondo. Scopriamo quali altri famosi scienziati hanno vinto il prestigioso premio realizzando un “cuadritos” che onori le loro scoperte. Un laboratorio per stimolare la curiosità dei piccoli…possibili… futuri Nobel!

LAB 7-10 ANNI ore 11 e 15.30

UNA MEDAGLIA DA…NOBEL – Interactive lab

Ogni scienziato ambisce ad ottenerla, è di puro oro, viene assegnata con una prestigiosa cerimonia al cospetto del Re di Svezia. Di cosa stiamo parlando? Ovvio, della medaglia più famosa della Scienza: la medaglia del premio Nobel!. Tra aneddoti, curiosità e storie, scopri come ottenere anche tu la famosa medaglia!

LAB 10-13 ANNI ore 11.30 e 14.30

IL NOBEL MANCANTE – Science show

Nella vita quotidiana usiamo molta matematica, la stessa tecnologia ne fa largo uso. “La natura è un libro scritto in caratteri matematici”, scriveva Galileo Galilei, eppure la matematica non viene riconosciuta con l’assegnazione di un premio Nobel! Perchè non esiste il Nobel per la matematica? Sarete guidati in uno show sulla matematica, divertente e coinvolgente, in cui verranno rivelati aspetti insoliti di questa affascinante disciplina.

Giovedì 14 dicembre a Città della Scienza

Per l’ultima volta nel 2023, il Planetario di Città della Scienza vi dà Appuntamento in Via Lattea! Il 14 dicembre trascorreremo con voi una serata che ha come tema il ciclo evolutivo delle stelle.

È curioso pensare che, quasi come fossero viventi, anche le stelle nascono e muoiono. Una stella “nasce” da un ammasso di gas (nebulosa interstellare) in cui gli elementi iniziano a interagire fra loro. Durante la loro evoluzione, le stelle cambiano e seguono cicli vitali diversi, terminando la loro esistenza in maniera pacifica come le nane bianche o in maniera esplosiva come le supernove.

Vi porteremo dunque ad osservare spettacolari nebulose e affronteremo il tema dei Buchi Neri con le ultime immagini da brivido provenienti dal telescopio spaziale James Webb e dell’Event Horizon Telescope (EHT). Per l’occasione, infatti, ospiteremo anche uno speciale intervento (da remoto) del EHT Deputy Project Scientist: Mariafelicia De Laurentis.

Tre sono i momenti che caratterizzeranno la serata nel nostro museo, organizzata in collaborazione con Unione Astrofili Napoletani e con il supporto di Euroavia Napoli e Caffè Borbone:

1. Accoglienza nel Museo Corporea con lounge music, selezione di salumi e formaggi Irpini abbinati ai vini DOC e DOCG della Tenuta Cavalier Pepe.

2. Esperienza immersiva in Planetario con spettacolo di sonorizzazione astronomica dell’artista Marcello Coleman.

3.Osservazione diretta ai telescopi di stelle e di altri corpi celesti con Unione Astrofili Napoletani *.

L’evento sarà organizzato su due fasce orarie:

Gruppo A 19:00 – 22:00

19:00 Welcome dj set e aperitivo

20:00 Sonorizzazione in Planetario

21:00 Osservazione al telescopio

oppure

Gruppo B 20:00 – 23:00

20:00 Welcome dj set e aperitivo

21:00 Sonorizzazione in Planetario

22:00 Osservazione al telescopio

I visitatori potranno scegliere la fascia oraria in fase di acquisto del biglietto online, oppure presso la biglietteria del museo fino ad un giorno prima dell’evento.

INGRESSO SOLO CON PREVENDITA Posti limitati.

Il costo del biglietto è di 20€ a persona, incluso l’aperitivo.

* In caso di maltempo l’osservazione al telescopio sarà sostituita da un’attività astronomica al coperto.

Sabato 16 e domenica 17 dicembre a Città della Scienza

In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con il DAC – Distretto Aerospaziale della Campania nell’ambito delle attività del programma ESERO Italia.

SABATO 16 DICEMBRE 2023

I LABORATORI

ore 11 e 14

Laboratorio 3-6 anni

MISSIONE SPAZIO – Scienza in movimento

Vuoi andare a spasso per il sistema solare? Vieni in missione spazio! I partecipanti, accompagnati da un sottofondo musicale stellare, conosceranno le caratteristiche dei Pianeti. Attraverso l’esplorazione del Corpo nello spazio, verrà posta l’attenzione su concetti come distanza, forza di gravità, peso e dimensioni. I bambini si trasformeranno in piccoli equilibristi sulle orbite e affronteranno turbolenti asteroidi.

ore 10.30 e 15.30

Laboratorio 7-10 anni

ORION VERSO LA LUNA

Orion è una navicella spaziale lanciata dal Kennedy Space Center in Florida perché compia le sue missioni da e per la Luna. Ma di cosa sono fatte le navicelle spaziali e perché? Utilizzando un set di differenti materiali dell’Agenzia Spaziale Europea investigheremo quali proprietà fisiche vengono sfruttate nella realizzazione delle diverse parti di un velivolo spaziale come lo spacecraft Orion.

ore 11.30 e 14.30

Laboratorio 10-13 anni

NUOVI MONDI – Science Game

Un gioco-racconto dell’esistenza a tutte le dimensioni. I giocatori potranno accostarsi ad un tavolo laboratorio multimediale (microscopi, esperimenti, exhibit) di gioco-racconto scientifico, incentrato sulla nascita della vita sul nostro pianeta e sulla possibilità della sua esistenza altrove nel cosmo. Per vincere bisogna modificare per primi il proprio DNA per poter vivere su un pianeta della fascia dei pianeti abitabili.

SHOW SPECIALI AL PLANETARIO

LIVE ore 12.15

La missione ESA JUICE è il primo tentativo europeo di studiare l’ambiente gioviano, con particolare interesse verso le lune Galileiane, che hanno anche un interesse di rilievo per le loro potenzialità astrobiologiche. Partita lo scorso 14 aprile dalla Guyana Francese, raggiungerà la sua destinazione nel 2031, inserendosi in orbita gioviana e compiendo osservazioni con la sua serie di strumenti, tra cui gli italiani JANUS (una camera nel visibile), RIME (un radar subsuperficiale) e 3GM (per effettuare misure di gravimetria), fino al 2034, quando dovrebbe concludere le sue attività atterrando su Ganimede.

Allo show parteciperà Angelo Zinzi, tecnologo dell’Agenzia Spaziale Italiana

Angelo Zinzi, laurea e dottorato di ricerca in fisica, è tecnologo dell’Agenzia Spaziale Italiana, dove ricopre il ruolo di coordinatore delle attività Esplorazione Sistema Solare dello Space Science Data Center. Nel corso della sua carriera ha fatto parte di diverse missioni di esplorazione planetaria, tra cui ESA Rosetta.

Attualmente è Project Scientist ASI della missione LICIACube ed è responsabile ASI per lo strumento JANUS, a bordo della missione ESA JUICE

ORE 16

PLANETARIO

2024: L’ITALIA NELLO SPAZIO

in collaborazione con il DAC – Distretto Aerospaziale della Campania

Show a ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti

Per prenotare il proprio posto iscriversi al seguente link: PRENOTAZIONE

Uno show live per conoscere da vicino l’impegno italiano nel settore aerospaziale, con un focus su due ambiti fondamentali, quello dell’industria e quello della ricerca applicata.

Saranno con noi tre importanti ospiti, che racconteranno i loro più recenti traguardi: Stefania De Pascale, docente di Materie prime vegetali nel Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II, che presenterà studi ed esperimenti sulla coltivazione di piante nello spazio e Angela Natale, presidente di Boeing Italia, che dialogheranno con il nostro pubblico sul perché il settore aerospaziale è una grande occasione per il nostro paese. Saluto di benvenuto di Luigi Carrino, presidente del DAC.

SPAZIO_ORIENTAMENTO

ore 10:30-11:30

webinar, per giovani di 17-18 anni

Cosa voglio fare da grande? Città della Scienza organizza un incontro con alcuni esperti, figure professionale del Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania – DAC per provare a dare delle prime risposte a questo pressante interrogativo.

Un’occasione, per studenti delle ultime classi delle superiori, per orientarsi a una scelta universitaria più consapevole e a una maggiore conoscenza delle possibili carriere legate all’aerospazio.

Interviene Gennaro Russo, Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania – DAC, Manager Space & Defence

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams, per partecipare è necessario compilare il seguente modulo online: https://www.esero.it/evento/spazio_orientamento-16-dicembre-2023/

ANNO CORRENTE GIUGNO 240 A.C.: ERATOSTENE MISURA LA TERRA

dalle ore 11:00 alle ore 13:00

a Città della Scienza e online, per giovani di 16-18 anni

L’attività si basa sul metodo ideato più di duemila anni fa da Eratostene e coinvolge almeno due gruppi che, contemporaneamente in due diverse città che si trovano all’incirca sullo stesso meridiano e distanti almeno 200 km, misurano la lunghezza dell’ombra di uno gnomone e si scambiano i risultati via rete.

Utilizzando una stanza per incontri a distanza, gli studenti concordano le operazioni da fare, scambiano le informazioni relative alla differenza di latitudine e annotano, elaborano e interpretano i dati sperimentali raccolti.

Se la giornata del 16 dicembre sarà nuvolosa non sarà possibile prendere la misura delle ombre e l’attività sarà rimandata a un’altra data da concordare.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, scrivere a: parente@cittadellascienza.it

DOMENICA 17 DICEMBRE 2023

I LABORATORI

ore 11 e 14

Laboratorio 3-6 anni

MISSIONE SPAZIO – Scienza in movimento

Vuoi andare a spasso per il sistema solare? Vieni in missione spazio! I partecipanti, accompagnati da un sottofondo musicale stellare, conosceranno le caratteristiche dei Pianeti. Attraverso l’esplorazione del Corpo nello spazio, verrà posta l’attenzione su concetti come distanza, forza di gravità, peso e dimensioni. I bambini si trasformeranno in piccoli equilibristi sulle orbite e affronteranno turbolenti asteroidi.

ore 10.30 e 15.30

Laboratorio 7-10 anni

ORION VERSO LA LUNA

Orion è una navicella spaziale lanciata dal Kennedy Space Center in Florida perché compia le sue missioni da e per la Luna. Ma di cosa sono fatte le navicelle spaziali e perché? Utilizzando un set di differenti materiali dell’Agenzia Spaziale Europea investigheremo quali proprietà fisiche vengono sfruttate nella realizzazione delle diverse parti di un velivolo spaziale come lo spacecraft Orion.

ore 11.30 e 14.30

Laboratorio 10-13 anni

NUOVI MONDI – Science Game

Un gioco-racconto dell’esistenza a tutte le dimensioni. I giocatori potranno accostarsi ad un tavolo laboratorio multimediale (microscopi, esperimenti, exhibit) di gioco-racconto scientifico, incentrato sulla nascita della vita sul nostro pianeta e sulla possibilità della sua esistenza altrove nel cosmo. Per vincere bisogna modificare per primi il proprio DNA per poter vivere su un pianeta della fascia dei pianeti abitabili

Sabato 23 e domenica 24 dicembre a Città della Scienza

Natale è finalmente arrivato! Luci colorate, montagne di pan di zenzero e canzoni natalizie fanno da cornice alla festa più attesa dell’anno. Ma è anche un’occasione per celebrare lo scambio reciproco, per condividere e dimostrare affetto alle persone care. Festeggiamo il natale insieme qui a Città della Scienza scoprendo le tradizioni natalizie del mondo, mettendoci alla prova con i laboratori a tema e giocando tutti insieme alla tombola scientifica. Vi aspettiamo!

LAB 3-6 ANNI ore 10.30 e 14

DECORAZIONI DAL MONDO – Interactive lab (in collaborazione con Borbone)

Feliz Navidad, frohe Weihnachten, Joyeux Noël! Conosciamo diversi modi per dire Buon Natale! Ma quali sono le tradizioni natalizie nei diversi paesi del mondo? E quali decorazioni annunciano l’arrivo del periodo più festoso dell’anno? Partiamo per un viaggio nei cinque continenti alla scoperta dei colori e delle forme del Natale!

LAB 7-10 ANNI ore 11 e 15.30

DINO ACADEMY – Game educativo

Per centinaia di milioni di anni la nostra Terra è stata dominata da creature sorprendenti, il cui nome ancora oggi uscita fascino e curiosità: i dinosauri! Da secoli l’uomo, attraverso lo studio dei fossili prova ad interpretare e ricostruire quei mondi passati. Ombre, misteri e falsi miti rendono la strada da percorrere ancora lunga e tortuosa.

Piccoli paleontologi verranno reclutati per indagare su un sito di scavo, attraverso l’osservazione delle ossa fossili proveranno a dare un’identità ai dinosauri a cui appartenevano ed in base alla loro caratteristiche anatomiche ricostruirne la loro biologia ed ecologia.

LAB 10-13 ANNI ore 11.30 e 14.30

TOMBOLA SCIENTIFICA – Science game

Il più classico dei giochi di società natalizi e la tradizionale numerazione della smorfia napoletana che attribuisce significati a ciascun numero da 1 a 90, rivisitati in chiave scientifica! I comunicatori della scienza animeranno un cartellone gigante e ricco di esperimenti, ai partecipanti il compito di scegliere le cartelle le curiosità scientifiche vincenti. E per chi arriverà alla Tombola?! Un dono con i fiocchi!

Martedì 26 dicembre a Città della Scienza

Mercoledì 27 dicembre a Città della Scienza

LETTURE ANIMATE NATALIZIE

Lasciati ispirare dalle parole di una fiaba animata e realizza il tuo disegno personalizzato!

INTERACTIVE LAB

IV piano Corporea_Sala piccola

Durata: 45 minuti

Target: 3-6 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso infopoint

Ore: 11.00, 14.00

DECORAZIONI IN CODICE BINARIO

Tra scovolini e perline rosse e bianche, personalizza la decorazione natalizia con il tuo nome in codice binario seguendo un particolare alfabeto!

INTERACTIVE LAB

IV Piano di Corporea_Sala Grande

Durata: 45 minuti

Target: 7-10 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso Infopoint di Corporea

Ore: 10.30, 14.30

LA SCIENZA DEI CIRCUITI MORBIDI

Pasta modellabile Didò, batterie, cavetti e led. Bastano pochi e semplici materiali per creare circuiti morbidi: un mix di tecnologia e arte. Scegli un tema e costruisci il tuo!

Con Giotto, Colore Ufficiale delle Attività Educational di Città della Scienza

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala Grande

Durata: 45 minuti

Target: 10-13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso Infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30

Giovedì 28 dicembre a Città della Scienza

Venerdì 29 dicembre a Città della Scienza

LA SCIENZA DEI CIRCUITI MORBIDI

Pasta modellabile Didò, batterie, cavetti e led. Bastano pochi e semplici materiali per creare circuiti morbidi: un mix di tecnologia e arte. Scegli un tema e costruisci il tuo!

Con Giotto, Colore Ufficiale delle Attività Educational di Città della Scienza

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala Grande

Durata: 45 minuti

Target: 10-13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso Infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30

Sabato 30 dicembre a Città della Scienza

IMPRONTE DI NATALE

Alberi di Natale, renne, pupazzi di neve e Babbo Natale tutto con le impronte delle mani! Dai sfogo alla tua fantasia e porta a casa un bellissimo bigliettino di auguri “fatto con le tue mani”.

Con Giotto, Colore Ufficiale delle Attività Educational di Città della Scienza

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala Piccola

Durata: 45 minuti

Target: 3-6 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso Infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 14.00

Domenica 31 dicembre a Città della Scienza

Martedì 2 gennaio a Città della Scienza

IMPRONTE DI NATALE

Renna, Babbo Natale, pupazzo di neve o albero, quale di queste marionette è più adatta alle tue dita? Sceglila, decorala e gioca con i tuoi amici.

INTERACTIVE LAB

Con Giotto, Colore Ufficiale delle Attività Educational di Città della Scienza

IV Piano Corporea_Sala Piccola

Durata: 45 minuti

Target: 3-6 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso Infopoint

Ore: 11.00, 14.00

Mercoledì 3 gennaio 2024 a Città della Scienza

Giovedì 4 gennaio 2024 a Città della Scienza

Venerdì 5 gennaio a Città della Scienza

Sabato 6 gennaio a Città della Scienza

Domenica 7 gennaio a Città della Scienza

