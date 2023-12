Mercatini e Sagre in Campania, tutti gli appuntamenti dal 14 al 17 dicembre

Mercatini e Sagre in Campania: le giornate del weekend da giovedì 14 a domenica 17 dicembre saranno piene di eventi dedicati ai mercatini di Natale con fiere di prodotti tipici campani.

Mangiatoia & Mangiatoria dal 13 al 15 dicembre 2023 a Palma Campania (NA)

Festa del Torrone e del Croccantino

Si svolgerà il 16 e 17 dicembre per omaggiare il Natale e le sue godurie in via Roma e P.zza Risorgimento. Oltre a degustazioni di prodotti tipici locali e dolci ci saranno gli eventi musicali ed artistici programmati nei due week-end, tra i quali si segnalano: giovedì 07 alle ore 21:00 si esibirà al palacrock il Gruppo Folk locale “A Funtanella”, venerdì 8 nel pomeriggio spettacolo con gli artisti di strada, mentre alle 20:30 il concerto di Eugenio Bennato nella tensostruttura, sabato 9 alle 19:00 il concerto di violino e chitarra dei musicisti Alogna – De Conno con musiche di Piazzolla, Paganini e Dyens nell’aula consiliare.

Villaggio di Natale al Museo di Pietrarsa

Il Museo di Pietrarsa ospita le tipiche casette di legno decorate e illuminate a festa come da tradizione, con tanti artigiani che proporranno ai visitatori oggetti e opere creative adatte a tutte le età. Un’occasione unica per grandi e piccini di trascorrere una giornata tra i meravigliosi spazi del Museo di Pietrarsa, circondati dall’atmosfera magica del Natale in uno scenario ricco di luci, cultura, tradizioni e degustazioni di prodotti tipici campani come il provolone impiccato, graffe, pizzette, castagne e tanti dolci.

Festa del Vino

La tappa finale della kermesse sarà a Massa di Somma, con la Festa del Vino il 29 e 30 dicembre al parco Meravilla, in viale delle Magnolie.

Natale Village: dal 7 al 23 dicembre

La magia ritorna all’A1Expò per il mega Villaggio di Natale al coperto. In programma al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud tantissime sorprese e tanta magia.

“Strettule, i percorsi del gusto postiglionese“

“Strettule, i percorsi del gusto postiglionese” si svolgerà nel centro storico di Postiglione, negli Alburni, dal 15 al 17 dicembre 2023.

L’evento, che vedrà accanto al percorso enogastronomico con i piatti tipici della tradizione postiglionese, incontri culturali e attività sportive che collegheranno la montagna al fiume, attraversando il centro storico, è organizzato dal Comune di Postiglione e dall’oratorio parrocchiale Maria Santissima del Monte Carmelo e gode del patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Parco Nazionale del Cilento – Vallo di Diano e Alburni, dell’Associazione Anci Campania e della Comunità Montana Alburni.

Vendemmia contadina nel Sannio

Gli appuntamenti, per gruppi di 4-8 persone, saranno svolti in orari mattutini dalle 9,30 alle 12.30, nei giorni di sabato e domenica fino all’11 novembre (Festa di San Martino), dal 27 gennaio al 10 marzo (potatura), dal 17 marzo al 14 aprile 2024.

ALTRE SAGRE IN CAMPANIA

Sagre in programma ANNO 2024

A Fest’ du Puorc dal 7 al 9 febbraio 2024 a Puglianello (BN)

Sagra dei truocchi il 23 aprile 2024 a Colle Sannita (BN)

Festa del carciofo I.G.P. di Paestum dal 24 aprile 2024 al 1 maggio 2024 a Capaccio (SA)

Sagra della fava il 25 aprile 2024 a Quarto (NA)

Sagra del carciofo dal 25 aprile 2024 al 1 maggio 2024 a Paestum (SA)

Peritolive dal 26 al 28 aprile 2024 a Perito (SA)

Sagra degli struffoli e zeppole il 1 maggio 2024 a Luogosano (AV)

Sagra della ricotta e del Formaggio dal 1 al 2 maggio 2024 a Bagnoli Irpino (AV)

Sagra del baccalà e del soffritto il 1 maggio 2024 a Morra de Sanctis (AV)

Sagra dell’asparago il 8 maggio 2024 a Benevento (BN)

Sagra del carciofo il 11 maggio 2024 a Pietrelcina (BN)

Sagra del mugliatello il 22 maggio 2024 a Lapio (AV)

Festa della lumaca e delle “Tammorre” dal 30 maggio 2024 al 2 giugno 2024 a Faicchio (BN)

Festa della lumaca e della tammorra dal 30 maggio 2024 al 2 giugno 2024 a Faicchio (BN)

Sagra della penna e dello spiedino il 1 giugno 2024 a Castello del Lago (AV)

Festa Solidale del Sorriso – Sapori di Bufala dal 7 al 9 giugno 2024 a Battipaglia (SA)

Sagra della pennetta all’arrabbiata. dal 8 al 9 giugno 2024 a Marigliano (NA)

Articolo in continuo aggiornamento