Cosa fare a Napoli, eventi dal 16 al 18 febbraio: teatro, cinema, musica

Cosa fare a Napoli da venerdì 16 a domenica 18 febbraio. Scopri il programma ricco di eventi a Napoli e in Campania: visite guidate, mostre, teatro, concerti e ultime novità del cinema.

Per questo lungo weekend di Carnevale sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da venerdì 16 a domenica 18 febbraio 2024 tra cui visite guidate, mostre, teatro, concerti, ultime novità del cinema con appuntamenti per la festa di San Valentino.

Eventi a Napoli e in Campania:

I Pink Floyd Legend al Teatro Augusteo

Dopo essere stati protagonisti al Teatro Olimpico di Roma, realizzando più di 7.000 spettatori, e dopo il sold out al Teatro Petruzzelli di Bari del 4 febbraio insieme a Raffaele Paganini per lo spettacolo Shine, i Pink Floyd Legend il 26 febbraio 2024 tornano a Napoli al Teatro Augusteo, con il live che celebra The Dark Side of the Moon.

Eurochocolate fino al 18 febbraio

Eurochocolate arriva in Campania con un evento speciale che avrà luogo ad Avellino. Come riportato sul sito ufficiale, dal 9 al 18 febbraio arriva Lovellino che si dividerà tra 6 giorni di laboratori e show, 100 tonnellate di cioccolato, 60 aziende del settore cioccolatiero, 600 referenze di prodotti.

Al Teatro Cilea Maurizio Casagrande

Al Teatro Cilea di Napoli con Maurizio Casagrande che sarà in scena con lo spettacolo “Il viaggio del papà”.

Sarà il Teatro Cilea di Napoli a ospitare il debutto partenopeo, giovedì 1 febbraio 2024 alle ore 21.00 (repliche fino al giorno 4, e poi ancora dal 22 al 25 febbraio), di Maurizio Casagrande interprete e regista del nuovo spettacolo Il viaggio del papà, da lui scritto a quattro mani con Francesco Velonà e presentato da Italia Concerti.

Concerto al Palapartenope

Un concerto intitolato “Life for Gaza” chiede immediatamente lo “Stop alle armi che uccidono i palestinesi. Domenica 25 febbraio sul palco del Palapartenope si alzerà la voce di musicisti, cantanti, attrici, letterati, intellettuali, disegnatori, fotoreporter “per dire subito stop al massacro che sta uccidendo il popolo palestinese”. L’iniziativa è promossa dalla Comunità palestinese della Campania e da Assopace Palestina per sostenere la causa del popolo di Gaza e raccogliere fondi da destinare a Medici Senza Frontiere e al Medical Relief che opera negli ambulatori dei territori occupati dalle azioni di guerra.

Balloon Museum

Si riparte con Balloon Museum. L’arte e il divertimento tornano a illuminare Napoli. I promotori di Balloon Museum fanno sapere che l’area espositiva presente alla Mostra d’Oltremare rimarrà aperta fino al 25 febbraio 2024.

Festival Barocco Napoletano

Fino a maggio presso l’Istituto di Cultura Cervantes a Napoli la nuova edizione del Festival Barocco Napoletano, dopo le fortunate e preziose settime precedenti edizioni.

Cinema nel weekend

Nella locandina i film da vedere al The Space Cinema in programma nel mese di febbraio con le prossime uscite. Inoltre ogni domenica mattina si potrà assistere alla visione dei film in programmazione in tutti i multisala del circuito e ad un film dedicato ai più piccoli ad un prezzo speciale: ovvero, a partire da 3,90€, se si acquistano online i biglietti.

Napoli Città della Musica

“Napoli Città della Musica” animerà la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Sono in tutto 16 i progetti risultati idonei e finanziabili dall’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici ad attività afferenti al progetto “Napoli Città della Musica”, che animeranno la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Eventi Gallerie d’Italia

Dal 30 gennaio a maggio presso le Gallerie d’Italia parte un ciclo di attività dedicato alle donne protagoniste della cultura di Napoli e concerti a cura dell’Associazione Alessandro Scarlatti.

EVENTI DI CARNEVALE A NAPOLI E IN CAMPANIA

Carnevale di Palma Campania

Il carnevale di Palma Campania anticipa i festeggiamenti e li farà durare per un mese intero. Maschere, colori ed eventi da non perdere fino al 17 febbraio.

A Città della Scienza ‘Passione Fisica’

Città della Scienza omaggia la fisica con un weekend dedicato a forze, elettricità, equilibrio e movimento.

È sorprendente scoprire come la fisica spieghi ogni fenomeno che ci circonda, che si parli di energia, di forza o di elettromagnetismo. Il 17 e il 18 febbraio, Città della Scienza omaggia la fisica con un weekend dedicato a forze, elettricità, equilibrio, movimento e… tanta tanta fisica!

A Maiori continua il Carnevale

Tre spettacoli musicali in cui spiccano due nomi celebri del panorama artistico nazionale come Maurizio Casagrande e Antonella Ruggiero, una serie di iniziative culturali tra cui una mostra immersiva a Palazzo Mezzacapo e svariati appuntamenti per bambini che vanno ad aggiungersi ai collaudati eventi proposti nelle passate edizione. Tutto questo in attesa delle tre sfilate dei carri allegorici che animeranno il percorso che va da via Nuova Chiunzi al porto turistico, dove sono previste le esibizioni dei corpi di ballo (il 18 sera si procederà alla premiazione) attraversando come al solito il lungomare di Maiori: l’11, il 13 e il 18 febbraio.

La mostra di Tolkien a Palazzo Reale di Napoli

La mostra, dopo la prima tappa a Roma, arriverà a Napoli al Palazzo Reale dal 15 marzo al 30 giugno e, a seguire, raggiungerà anche le città di Torino e Catania.

Napoli City Half Marathon

La 10^ Napoli City Half Marathon, manifestazione podistica è organizzata da Napoli Running per domenica 25 febbraio 2024. L’evento è realizzato su percorso omologato Fidal ed è insignito della prestigiosa Label della World Athletics e dalla 5 stelle Quality Award della European Athletics.

Fiera nautica alla Mostra d’Oltremare

Il 50° Nauticsud, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli da sabato 10 a domenica 18 febbraio.

Walter Ricci ft. Karima con il concerto “Walter sings Nat King Cole” al Teatro Acacia di Napoli per una serata jazz dall’atmosfera magica.

Il 19 febbraio 2024 al Teatro Acacia di Napoli ci sarà una serata jazz dall’atmosfera magica. Torna in esclusiva il concerto “Walter sings Nat King Cole” feat. Karima. Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale promossa dal Teatro Summarte. Inizio ore 21:00, biglietti platea euro 25+d.p. e galleria euro 22+d.p. Walter Ricci, cantante pianista, affiancato dalla cantante Karima, sarà accompagnato dai musicisti Dario Rosciglione al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria.