Passione fisica, nuovo appuntamento a Città della Scienza

Città della Scienza omaggia la fisica con un weekend dedicato a forze, elettricità, equilibrio e movimento.

È sorprendente scoprire come la fisica spieghi ogni fenomeno che ci circonda, che si parli di energia, di forza o di elettromagnetismo. Il 17 e il 18 febbraio, Città della Scienza omaggia la fisica con un weekend dedicato a forze, elettricità, equilibrio, movimento e… tanta tanta fisica!

Programma del weekend a Città della Scienza

BARCHETTE… A SAPONE!

Scoprire le leggi della scienza attraverso il gioco? A Città della Scienza si può! Oggi approfondiamo un fenomeno dal nome particolare attraverso un esperimento semplice ma molto divertente. Di cosa stiamo parlando? Vieni a scoprirlo!

Con Giotto, Colore Ufficiale delle Attività Educational di Città della Scienza

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala Piccola

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 14.00

PESCI E DIAVOLETTI DI CARTESIO

Cosa accomuna i pesci al diavoletto di Cartesio? Costruiamone insieme uno e scopriamo, attraverso questo semplice strumento, come fanno i pesci a nuotare a diverse profondità!

IV Piano Corporea_Sala grande

Durata: 45 minuti

Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.30, 14.30

LA SCIENZA DEI CIRCUITI

Pasta modellabile Didò, batterie, cavetti e led. Bastano pochi e semplici materiali per creare circuiti morbidi: un mix di tecnologia e arte. Scegli un tema e costruisci il tuo!

Con Giotto, Colore Ufficiale delle Attività Educational di Città della Scienza

INTERACTIVE LAB

Sol Lewitt

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30

LUCE E MAGIA

Come si comporta la luce quando attraversa la materia? Bastano pochi e semplici materiali per riprodurre fantastici esperimenti sulla luce! Per una scienza ad effetto “WOW”!

SCIENCE SHOW

LAB1_Piano Terra Corporea

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 12.30

