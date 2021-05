Un Posto al Sole, trame dal 31 maggio al 4 giugno: Lara nuova alleata di Pietro Abbate?

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 31 maggio al 4 giugno. Lara si avvicinerà a Pietro Abbate per fare il doppio gioco contro Roberto Ferri e Marina Giordano.

Arrivano le ultime anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole, dal 31 maggio al 4 giugno. In queste puntate ci aspettano tanti colpi di scena, a partire dal ritorno di Marina e dalla sua alleanza con Roberto per salvare i Cantieri.

Intanto Lara si sta avvicinando a Pietro Abbate e la loro relazione non è molto chiara. Probabilmente la donna si prepara a fare il doppio gioco. Franco si esporrà per difendere la memoria di Ernesto Gargiulo.

Un Posto al Sole: vediamo le trame più nel dettaglio.

Silvia avrà modo di apprezzare le attenzioni e la sintonia con Giancarlo e si renderà conto che tra lei e Michele si è creato un enorme distacco. Renato con l’aiuto di Jimmy elaborerà un piano ai danni di Raffaele.

Vittorio sarà costretto ad incassare una amara delusione a causa di quanto appreso prima di partire per la Spagna. Il ragazzo cercherà di superare il difficile momento e sotto consiglio di Patrizio rischierà di ferire i sentimenti di un’altra persona.

Marina e Roberto cercheranno di affrontare al meglio la crisi dei cantieri, mentre Boschi farà tutto il possibile per rendere giustizia alla memoria di Gargiulo esponendosi in maniera pericolosa sia per sé che per la sua famiglia.

Raffaele intanto si accorgerà che suo cognato sta tramando qualcosa contro di lui e il suo operato di portiere.

Quando Franco deciderà di affidarsi alle indagini della polizia e di stare vicino alla sua famiglia, finirà ancora una volta nel mirino del perfido Biagio. Vittorio dopo un nuovo incontro con la nipote di Mariella prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Pietro Abbate, preoccupato per il comportamento di Biagio e oppresso dalle continue pressioni di Mencov, comincerà a pensare di voler accelerare le modalità per concludere la trattativa per l'acquisto dei terreni dei cantieri navali. Alberto invece, desideroso di trascorrere le vacanze con suo figlio, comincerà a fare pressioni sulla sua ex compagna. Michele continuerà ad ignorare le richieste di attenzioni di sua moglie lasciandola sempre più delusa e amareggiata. Mentre l'unione di Marina e Roberto si farà sempre più forte, Lara instaurerà un ambiguo rapporto con Pietro Abbate. Lara attraverso un intrigante gioco di seduzione cercherà di estorcere informazioni preziose a Roberto in merito all'andamento dei cantieri, assecondando le richieste di Pietro Abbate. Roberto però non si farà ingannare tanto facilmente dalla donna.