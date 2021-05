Un Posto al Sole: martedì 25 maggio ritorna Marina Giordano

Un Posto al Sole, anticipazioni. Dopo il periodo di assenza forzato, Marina Giordano torna come un tornado nelle trame della soap opera.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Come sappiamo, a breve tornerà Marina Giordano. I fan hanno vinto la loro battaglia, visto che il personaggio, inizialmente cancellato, è tornato.

Ma perchè Marina è tornata? Come mai si è schierata al fianco di Roberto, anche se i Cantieri sono in pericolo? Queste sono le domande che i fan si stanno facendo in merito alle anticipazioni delle trame delle prossime puntate.

Un Posto al Sole: Marina affronterà Pietro Abbate.

Marina deciderà di mettere le cose in chiaro e affronterà Pietro Abbate (Simon Grechi) in modo diretto senza mostrare il minimo tentennamento. Quanto a Roberto, resterà deluso chi si sarebbe aspettato una lotta interna.

Marina infatti si schiererà subito dalla parte dell’uomo e lo desterà dal torpore in cui era caduto. Analizzando però le parole di Nina Soldano, interprete di Marina, resta aperta la possibilità che la donna abbia deciso di ricongiungersi professionalmente a Roberto solo per vincere questa dura battaglia.

La Soldano ha infatti dichiarato, in un’intervista per il ritorno del suo personaggio “Il Vesuvio è stato a riposo per più di quattro mesi e ora comincia a svegliarsi e a borbottare. Saranno guai per tutti”.

Ma in tutto questo, che fine ha fatto Fabrizio? Prima di partire assieme all’uomo, Marina aveva rivelato a Fabrizio di amarlo e di voler trascorrere il resto della sua vita con lui. In una scena, molto commovente, la donna aveva ammesso tutti i suoi errori stringendo tra le mani le fedi che Rosato le aveva donato.

Ora risulta davvero difficile pensare che la donna abbia messo da parte i suoi sentimenti verso il suo amato e i suoi propositi di vendetta verso Roberto, tornando al fianco di quest’ultimo come se nulla fosse. Tornando a Fabrizio va detto che tale personaggio farà effettivamente ritorno, ma questo rientro dovrebbe breve.

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.