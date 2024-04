Comicon, sabato 27 aprile David Lloyd e Glenn Fabry tra gli ospiti più attesi: il programma completo

Grande attesa per la terza giornata del Comicon Napoli che vedrà tra gli ospiti anche Ciro Priello che presenterà IF – Gli Amici Immaginari.

C’è grande attesa per gli ospiti e gli eventi della terza giornata di COMICON Napoli – International Pop Culture Festival domani, sabato 27 aprile. La sezione Cinema e Serie TV è pronta ad accogliere i fan di Ciro Priello che, presenta IF – Gli Amici Immaginari, il nuovo film con Ryan Reynolds scritto e diretto da John Krasinski, in cui Priello presta la voce al buffo personaggio Blue (ore 14.00 – Auditorium Teatro Mediterraneo).

L’HyperStage di COMICON si animerà con il leggendario compositore Hitoshi Sakimoto in un confronto con un altro nome storico del gaming, Yasumi Matsuno, e con Richter (ore 15). In Sala Andrea Pazienza, alle 11:30, si incontreranno i fumettisti David Lloyd (V per Vendetta) e Glenn Fabry (Preacher). Evento esclusivo con la Sensei Minami Seira che trasporterà il pubblico nell’universo fantasy di The Rising Shield of Hero disegnando dal vivo (ore 16.00 Sala Italia Teatro Mediterraneo).

La Sala Pazienza ospiterà la presentazione di Santo Sud (Comicon Edizioni), il “poetry sketchbook” dell’artista Dario Sansone (ore 16.30); l’attore Lorenzo Zurzolo ripercorrerà la sua carriera internazionale (ore 12.00 Auditorium Teatro Mediterraneo).

E ancora, i nuovi progetti di Gigaciao con Sio, Dado e Fraffrog (ore 15.00 Sala Italia Teatro Mediterraneo); Labadessa racconterà il suo nuovo graphic novel Maledetto poeta in un concerto-presentazione (ore 17 Sala Italia Teatro Mediterraneo). Spazio allo sport con due imperdibili appuntamenti: il calcio e i card game con Lele Adani, Chiamarsi Bomber e Federico “Mikeshowsha” (ore 12.00 HyperStage) e, nell’Area Urban dalle ore 10.00 alle 19.00, il Pallone d’oro di Youtube, il format più guardato della piattaforma sul mondo calcio, che prevede la sfida tra 12 top youtuber del mondo calcio.

La serata si annuncia ricchissima con due tradizionali eventi di COMICON: il ritorno della Cosplay Challenge Pro 2024, il contest cosplay dedicato a tutti i cosplayers cosmaker per partecipare alle selezioni italiane di due importanti contest internazionali, il Tournament of Champions di Vienna e il Cosplay World Masters di Lisbona (ore 17.00 – 19.00 Auditorium Teatro Mediterraneo) e la cerimonia dei Premi del Palmarès di COMICON 2024, assegnati alle eccellenze del fumetto italiano e internazionale, che quest’anno attribuirà il Premio Speciale COMICON alla Carriera ad Alfredo Castelli, maestro del fumetto italiano da poco venuto a mancare (ore 19.30 Auditorium Teatro Mediterraneo).

SABATO 27 APRILE – PRINCIPALI APPUNTAMENTI

14.00 – 14.45 Auditorium Teatro Mediterraneo

Ciro Priello e Blue presentano i contenuti in anteprima di IF – Gli Amici Immaginari

Ciro Priello presenta, in compagnia di Blue, il buffo personaggio a cui presta la voce nel doppiaggio italiano, IF – Gli Amici Immaginari, il nuovo film con Ryan Reynolds scritto e diretto da John Krasinski, in uscita il 16 maggio. Con: Ciro Priello. Modera: Eva Carducci, Alessandro De Simone

15.00 – 15.30 HyperStage

Musica, idee, leggende di Universi Fantastici

Il leggendario compositore Hitoshi Sakimoto si confronta con un altro nome storico del gaming, Yasumi Matsuno, e con Richter. Come si creano il mito e il suono di Final Fantasy, ma non solo? Con: Hitoshi Sakimoto, Yasumi Matsuno, Richter. Modera: Vincenzo Lettera (Multiplayer)

11.30 – 12.30 Sala Andrea Pazienza

Panini Comics presenta: la British Invasion 40 anni dopo, con David Lloyd e Glenn Fabry

Sono trascorsi esattamente 40 anni da Swamp Thing #21: The Anatomy Lesson, la storia che la critica considera come primissima tappa della cosiddetta British Invasion, quella new wave di autori britannici che contribuì a ridefinire l’identità del fumetto americano. Ripercorriamo quegli anni con due dei suoi massimi protagonisti: David Lloyd (V for Vendetta) e Glenn Fabry (Preacher). Con: David Lloyd, Glenn Fabry. Modera: Nicola Peruzzi

16.00 – 17.00 Sala Italia Teatro Mediterraneo

Live Drawing MINAMI SEIRA

Un evento esclusivo in cui la Sensei Minami Seira, illustratrice originale dei personaggi della saga, ci trasporterà nell’universo fantasy di The Rising Shield of Hero attraverso la sua arte. Con: Seira Minami, Kosuke Arai (anime producer). Modera: Cavernadiplatone

16.30 – 17.30 Sala Andrea Pazienza

Santo Sud. Il “poetry sketchbook” di Dario Sansone

Santo Sud. A Poetry Sketchbook (Comicon Edizioni) è un’avventura espressiva che intreccia i versi e le illustrazioni create dall’artista Dario Sansone nell’ultimo anno. L’autore si racconta in una conversazione con il giornalista Gianni Valentino, curatore del volume e della mostra che viene ospitata al Museo Darwin-Dohrn di Napoli dal 24 aprile al 26 maggio. Con: Dario Sansone, Gianni Valentino.

12.00 – 12.45 Auditorium Teatro Mediterraneo

Lorenzo Zurzolo, una storia tutta da scrivere

Da Baby a Jerzy Skolimowski, fino al successo della grande fiction RAI con La Storia, al fianco di Jasmine Trinca. Un attore la cui carriera internazionale unisce i racconti popolari al cinema d’autore. Con: Lorenzo Zurzolo. Modera: Eva Carducci

15.00 – 16.00 Sala Italia Teatro Mediterraneo

Giga Spoiler

Sio, Dado e Fraffrog sono pronti a rivelare i nuovi progetti di Gigaciao, la loro casa editrice, in uno show che non si risparmierà spoiler! Volete sapere cosa hanno tramato finora? Allora correte all’incontro e preparatevi: sono in arrivo tantissime novità! Con: Sio, Fraffrog, Dado

17.00 – 18.00 Sala Italia Teatro Mediterraneo

Labadessa canta, parla e suda, tutto live

Si è fatto attendere, ma è finalmente tornato. In occasione dell’uscita del suo nuovo graphic novel Maledetto poeta (Feltrinelli Comics), Labadessa arriva sul palco della Sala Italia per raccontare il nuovo libro e cantare le sue canzoni. Con: Labadessa

12.00 – 13.15 HyperStage

Europei di calcio e figurine collezionabili: passioni tutte italiane?

I card game sono ormai un fenomeno trasversale e di grande successo. Ne parliamo con tre delle voci più autorevoli e appassionanti del calcio nazionale! Con: Lele Adani, Chiamarsi Bomber, Federico “Mikeshowsha” Betti. Modera: Emilio Cozzi

10.00 – 19.00 Topps Stadium Area Urban

Pallone d’Oro di YouTube

Il Pallone d’oro di Youtube è il format più guardato della piattaforma per quanto riguarda il mondo calcio. L’evento vedrà protagonisti 12 top youtuber del mondo calcio che si sfidano tra loro, con altri 12 content creators che faranno loro da coach. Con: Ale Della Giusta, Andrea Fratino, CRSpera, Dadda, Enzuccio, Fene, Nicola Footwork, Gunther Footwork, Giorgio Footwork, Gilbert Nana, Fius Gamer, JPata, Luca Campolunghi, Ragnar GK, Riccardo Dose, Sergio Cruz, Shaleboom, Simone Crispo, PirlasV

17.00 – 19.00 Auditorium Teatro Mediterraneo

Cosplay Challenge Pro 2024

Il contest cosplay dedicato a tutti i cosplayers cosmaker che vogliono partecipare alle selezioni italiane per due importanti contest internazionali: Il Tournament of Champions di Vienna e il Cosplay World Masters di Lisbona. Non perdetevi questa incredibile gara…In giuria Ailyn, Stylouz e Cinderys. Con: Alfredo Florio (KC Group), Ailyn, Stylouz, Cinderys, Mogu

19.30 Auditorium Teatro Mediterraneo

Premi del Palmarès ufficiale di COMICON

Serata della Cerimonia ufficiale di premiazione dei Premi Micheluzzi e dei Premi COMICON, assegnati alle eccellenze del fumetto italiano e internazionale. A condurre la serata Vincenzo Comunale, in compagnia di numerosi ospiti e dei membri della Giuria 2024: Baru (Presidente), Matteo Bussola, Grazia Gotti, Simone Laudiero e Lorenzo Zurzolo.

Il programma completo è disponibile su https://napoli.comicon.it/programma/