Il Segreto: Raimundo ha una crisi e va in ospedale

Il Segreto, anticipazioni della puntata di domenica 7 febbraio. Dopo l’ennesimo scontro tra Emilia e Francisca, Raimundo ha una crisi e va in ospedale.

Arrivano le ultime anticipazioni de Il Segreto, per la puntata di domenica 7 febbraio. In queste puntate vediamo le condizioni di salute di Raimundo peggiorare ulteriormente, dovendo andare in ospedale.

Infatti, dopo l’ennesimo scontro tra Emilia e Donna Francisca, l’uomo ha avuto una crisi: le convulsioni erano tante e talmente forti che l’unica soluzione rimasta era portarlo in ospedale il prima possibile.

Vediamo le anticipazioni de Il Segreto più nel dettaglio.

Raimundo, probabilmente per via dello stress dovuto allo scontro tra Emilia e Francisca, ha una forte crisi e, in preda alle convulsioni, viene condotto all’ospedale de La Puebla.

Pablo ora sa di non essere figlio di Ignacio. Il ragazzo ora sfugge a Carolina, la quale non comprende il perché lui sia appaia così distante…

Dopo un nuovo confronto tra Tomas e Alicia, lui decide di accettare la proposta di don Filiberto e quindi si avvia a entrare nella società segreta degli Arcangeli.

Lazaro Campuzano, che si trova a Puente Viejo per vendicare la morte del fratello, scopre dove vive Francisca Montenegro e si introduce in casa sua.

Adolfo pensa che il figlio che Marta porta in grembo sia suo e di conseguenza decide di affrontarla. I due però non si accorgono che Ramon li sta ascoltando!

