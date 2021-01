Il Segreto, anticipazioni: è scontro tra Emilia e Donna Francisca

Il Segreto, anticipazioni della puntata di domenica 31 gennaio. Emilia vorrebbe portare Raimundo in clinica, ma Donna Francisca non è d’accordo.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama della nuova puntata de Il Segreto. Ricordiamo che la programmazione Mediaset è cambiata a partire da gennaio 2021. Il Segreto, a cui rimangono poche puntate, è stato infatti spostato alla sola domenica pomeriggio.

Al suo posto verrà trasmessa la popolare soap opera turca Daydreamer-Le ali del sogno. Questo farà si che per vedere il gran finale della soap, ricordiamo che la soap in spagna si è conclusa a maggio scorso, si dovrà attendere ancora un po’.

Vediamo adesso le anticipazioni de Il Segreto.

Emilia cercherà di portare il padre Raimundo in una clinica specializzata con l’aiuto di Matias. Come la prenderà Donna Francisca Montenegro? Alicia, scampata all’attentato, torna a Puente Viejo ma non ha nessuna intenzione di ritirare la sua candidatura.

Don Ignacio riuscirà a parlare con Urrutia che, però, lo incolperà di quanto accaduto. La Marchesa Isabel De Los Vivos cerca invano di riavvicinarsi ad Inigo. La donna, rimasta sola in giardino, si accorge che qualcuno si è intrufolato nella sua proprietà.

Marta, incinta, chiederà insistentemente a Ramon di tornare a Bilbao. Adolfo è preoccupato per la ragazza. Isabel riceve la visita del suo amante Jean Pierre: è lui il padre di Adolfo? L’uomo sembra animato da buone intenzioni ma, in realtà, non lo è!

Arriverà a Puente Viejo il fratello gemello del braccio destro di Eulalia che inizierà a fare domande su Donna Francisca. Don Filiberto vuole conoscere l’identità di tutti i membri della setta degli Arcangeli. Emilia tenta di portare Raimundo in clinica ma Donna Francisca le punta una pistola contro.

