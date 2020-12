Il Segreto, anticipazioni: dal 4 gennaio al via le repliche

Il Segreto, anticipazioni. Da lunedì 4 gennaio tornano le repliche della prima stagione della soap opera spagnola.

Arrivano le ultime anticipazioni de Il Segreto. Come sappiamo tutti, ormai, la soap opera spagnola si è conclusa già da qualche tempo in patria e anche da noi siamo in dirittura di arrivo.

Mancano infatti una trentina di puntate, inedite, prima del gran finale della soap, finale che ha fatto molto discutere in Spagna quando è stato trasmesso (per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo QUI).

Mediaset, ormai da mesi, sta centellinando le puntate de Il Segreto, intervallandole con le prime stagioni del programma. Questa scelta è anche data dalla programmazione particolare che viene fatta sui propri canali delle varie soap opera.

Fatto sta che da lunedì 4 gennaio torneremo a vedere la primissima stagione della soap, che tanti fan ha appassionato con la storia d’amore tra Pepa, eroina numero uno per i fan, e Tristan. Chi ha già visto tutto può farsi prendere dai ricordi, gli altri possono coprire le loro lacune.

L’appuntamento è su Rete 4 alle 12:30 con mezza puntata al giorno da lunedì al sabato.

