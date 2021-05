Il Segreto, anticipazioni: Rosa minaccia Marta

Il Segreto, anticipazioni della puntata di domenica 16 maggio 2021. Duro confronto tra sorelle Solozabal: Rosa minaccia Marta.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama della puntata de Il Segreto di domenica 16 maggio 2021. Mentre ci avviciniamo sempre di più al finale della soap opera, vediamo le sorelle Solozabal avere un aspro confronto.

Rosa, infatti, accusa Marta di essere troppo vicina al marito e la minaccia in caso quest’ultima non si allontani definitivamente da lui. Intanto un nuovo attentato degli Arcangeli sta per avere luogo nella piazza del paese.

Il Segreto: Begonia rivela a Marta che il marito Ramon è stato ucciso.

Duro confronto tra le sorelle Solozabal, Rosa e Marta. Quest’ultima, fragile dopo aver perso il figlio, si trova nuovamente di fronte al pericolo, quando sua sorella Rosa le dice chiaramente di girare alla larga da suo marito, altrimenti sarebbe capace di fare qualsiasi cosa.

Una reale minaccia di morte che sconvolge la ragazza. Ma non finisce qui per Marta! Poco dopo sua madre Begonia le rivela di aver tolto di mezzo suo marito Ramon. La Solozabal comprende così che il suo sposo è stato ucciso.

Nel frattempo prosegue la commedia di Jean Pierre con Isabel, alla quale fa credere di voler creare un vero rapporto con il figlio, mentre le sue intenzioni sono quelle di creare attrito tra Adolfo e suo fratello Tomas.

Alcuni uomini incappucciati si presentano nella piazza del paese e creano il terrore, Emilia impaurita cade a terra svenuta. Alicia poi chiede a Tomas se è stato lui ad evitare il peggio la sera che è stata aggredita.

