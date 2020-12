Il Segreto, anticipazioni: Emilia riprende gli affari di famiglia

Il Segreto, anticipazioni dal 20 al 26 dicembre. Emilia, tornata a casa, è molto preoccupata per le condizioni di Raimundo.

A La Habana, Tomas e Maqueda si danno da fare per mettere in atto le migliorie alla sicurezza della miniera, ma Iñigo è preoccupato per le telefonate e le tangenti che continua a ricevere; non sa ancora chi o cosa ci sia dietro. Emilia, tornata a Puente Viejo, è molto preoccupata per la situazione di Raimundo, come tutta la famiglia, ma nota anche una certa rivalità tra donna Francisca e la marchesa de Los Visos; chiede spiegazioni alla Montenegro, ma inutilmente.

Don Filiberto viene raggiunto in paese dal portavoce dell’organizzazione segreta che lo aveva rapito, che gli intima di accettare la loro proposta. Alicia fa il debutto in politica, con il suo primo comizio. Il paese accoglie bene le sue parole, ma non tutti sono d’accordo; infatti, arrivano già le prime minacce.

Don Filiberto, messo sotto pressione, accetta di entrare nella società segreta degli Arcangeli; ricevuto il battesimo, gli viene affidata la missione di attirare una persona di spicco nella società. Alicia subisce una tentata aggressione a causa delle idee che ha esposto durante il comizio; questa viene sventata da Matias, ma sia lei che Encarnacion, che era presente, rimangono scosse. Tomas, preoccupato, si reca da Alicia, ma scopre che la ragazza sospetta che, anche se non direttamente, potrebbe essere tra i sospettati mandanti dell’aggressione; tra loro c’è anche Mauricio, che viene attaccato dal Capitan Huertas.

Alla Villa, Rosa e Adolfo tornano in anticipo dal viaggio di nozze e lei, vedendo che Marta è ancora a Puente Viejo, va immediatamente su tutte le furie. Emilia viene contattata di nuovo dalla marchesa, che si mostra molto amichevole, ma donna Francisca la mette in guardia, dicendole che è bene non fidarsi di donna Isabel.

Mauricio riesce a chiarire la situazione con Alicia, che capisce che il Sindaco non ha cattive intenzioni. Ora a preoccuparla è Tomas, che si fa anche negare al telefono. Tra i due l’aria è tesa a causa dei ruoli che ricoprono e che, inevitabilmente, li dividono. Maqueda confessa a Tomas di aver ricevuto un’offerta per la miniera ma, vedendolo dubbioso, decide di incontrare gli eventuali acquirenti da solo, senza dirlo a nessuno… anche se non si accorge che Tomas ha ascoltato la sua telefonata con gli interessati.

Tiburcio vede uno spiraglio di luce nella vicenda con Estefania, infatti Onesimo ha delle prove a sostegno della sua innocenza e Dolores è molto più infuriata con Estefania che con lui. Don Filiberto tenta di convincere Tomas ad unirsi alla società segreta degli Arcangeli, come da loro richiesta, e gli consiglia di allontanarsi da Alicia. Donna Francisca e Emilia si scontrano.

