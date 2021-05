Il Segreto: venerdì 28 maggio andrà in onda l’ultima puntata in prima serata

Il Segreto, anticipazioni. Venerdì 28 maggio, in prima serata, andrà in onda l’ultima puntata della soap opera spagnola.

- Advertisement -

Il Segreto, celebre soap opera spagnola, si concluderà venerdì 28 maggio. In prima serata, scelta ad hoc per l’occasione, verranno trasmessi le ultime quattro puntate della soap, compreso l’ultima puntata da 90 minuti.

La serie conta oltre duemila episodi in oltre otto anni di messa in onda in Italia. Sin dal giugno del 2013 la soap ha fatto registrare dei super ascolti facendo breccia nel pubblico di Canale 5.

Il suo successo è stato talmente ampio che negli anni la soap è stata addirittura sovraesposta, con un doppio appuntamento giornaliero in alcune occasioni. La prestigiosa fascia pomeridiana e la prima serata.

Come era lecito aspettarsi dopo tanti anni gli ascolti sono iniziati a calare, complice anche l’esplosione di Daydreamer-Le ali del sogno, altra soap debuttata nel periodo estivo, e l’esposizione è andata via via diminuendo.

Inoltre ricordiamo anche che la qualità della soap è stata altalenante, come ad esempio proprio il finale, aspramente criticato in Spagna, dove è andato in onda lo scorso anno. In molti si sono lamentati perchè non è stata data una risposta alle domande storiche della serie.

Per quanto riguarda la messa in onda dell’ultima stagione e in particolare le ultime puntate, Mediaset ha deciso di ridurre il numero di puntate mandate in onda a una alla settimana, considerando un periodo in cui è stata mandata la replica della prima stagione.

Non è il caso delle ultime puntate, a cui si è voluto dare il giusto riconoscimento per i risultati di pubblico raggiunti negli anni. Non si sa ancora niente, invece, dello speciale mandato in onda in Spagna in occasione del finale di serie.

Rileggi le ultime anticipazioni de Il Segreto.