Il Segreto, anticipazioni: Marta ha perso il bambino

Il Segreto, anticipazioni domenica 11 aprile. Ramon picchia Marta che, in seguito alle ferite e ai traumi riportati, perde il bambino.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama della puntata de Il Segreto di domenica 11 aprile. Ramon picchia la moglie Marta che finisce in ospedale, dove il dottore le comunica che ha perso il bambino.

Intanto gli arcangeli organizzano le loro prossime mosse: la marchesa annuncia che non ci saranno nuovi incontri per evitare fughe di notizie. Questo non vuol dire che le azioni si fermeranno, anzi.

Il Segreto: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Manuela è consapevole di quello che è successo tra Ramon e Marta: lui l’ha picchiata. Poco dopo infatti arriva il dottore che tranquillizza tutti dicendo che Marta si riprenderà, ma ha perso il bambino.

D. Ignacio cerca di consolare suo genero, mentre Manuela prova a fargli notare i lividi sul corpo di Marta. Così Ramón afferma sicuro di sé che la ragazza è caduta da sola. D. Ignacio, però, capisce subito che suo genero sta mentendo.

Nel frattempo Rosa racconta al marito quello che è successo e Adolfo reagisce con una furia che Rosa non riesce proprio a calmare.

Nel frattempo Pablo dice a Carolina che celebreranno il loro matrimonio tra quindici giorni. La marchesa fa visita a Don Ignacio per discutere la questione di J. Pierre, ma dopo aver appreso cosa è successo, decide di rimandare la conversazione. Doña Begoña intanto incrocia Ramón pugnalandolo a morte.

Francisca si scopre capo degli arcangeli.

Più tardi la marchesa annuncia agli arcangeli che gli incontri sono sospesi per evitare fughe di notizie. Intanto le azioni saranno svolte in celle ridotte e gli ordini arriveranno dall’alto dal leader che dirige, incappucciato, l’assemblea.

Così Francisca si scopre capo degli arcangeli davanti a D. Filiberto, al quale affida il compito di essere il suo braccio esecutivo nelle prossime azioni anti-repubblicane.

Tomas però si mette sulla difensiva rifiutandosi di consentire a J. Pierre di rivedere la situazione finanziaria della miniera, ma il francese lo rimprovera per la sua ostilità e lo accusa di essere geloso. J. Pierre delude la marchesa annunciandole di voler un futuro con suo figlio Adolfo ma lontano da lì, a Parigi!