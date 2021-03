Il Segreto, anticipazioni: Jean Pierre è il padre di Adolfo

Il Segreto, anticipazioni puntata domenica 28 marzo. Jean Pierre rivela a Tomas che è lui il vero padre di Adolfo, Pablo e Carolina si sposano.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama della puntata del Il Segreto in onda domenica 28 marzo. Jean Pierre rivela a Tomas che lui è il vero padre di Adolfo e le motivazioni che gli hanno impedito di stare con Isabel e di raccontare la verità.

Pablo chiede a Carolina di sposarlo e lei accetta. Don Filiberto ricorda ad Alicia che è in pericolo di vita, non senza velate minacce. Il Capitan Huertas intanto prosegue con le indagini, deciso a scoprire chi è l’uomo che l’ha salvata.

Il Segreto: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Jean Pierre rivela a Tomas che è lui il vero padre di Adolfo, aggiungendo che dopo la morte di Simon Castro non è rimasto con Isabel perché Ignacio minacciava di incolparlo dell’omicidio del rivale.

Isabel prende male la notizia, anche se Tomas ha giurato di mantenere il segreto. Sempre Tomas parla con Adolfo perché, sospettando che il padre sia stato ucciso, gli chiede di carpire notizie a Ignacio. Adolfo dopo qualche dubbio si decide e così affronta il suocero.

Rosa, una volta resasi conto che Begoña ha cercato di far morire Manuela, pur con un po’ di stupore decide di aiutare la madre a concludere il lavoro.

Don Filiberto ricorda ad Alicia che è in pericolo di vita, non senza velate minacce. Il Capitan Huertas intanto prosegue le indagini, per trovare sia gli aggressori e sia l’uomo che l’ha salvata.

Pablo chiede a Carolina di sposarlo e lei, al culmine della gioia, dice di sì!

Manuela, una volta sveglia, nega di sapere come abbia fatto a cadere, ma questa non è proprio la verità.

Ignacio è scosso per via delle domande di Adolfo e così parla di Jean Pierre a Pablo. Intanto Isabel, temendo che Jean Pierre possa partire per sfuggire a Ignacio, decide di affrontare quest’ultimo.

Onesimo e Antoñita ora si trovano più simpatici e i primi ad accorgersi di questa nascente attrazione sono Tiburcio e Dolores.

Matias e Huertas, dopo aver parlato con Alicia, pensano che la ragazza sappia in realtà chi l’ha salvata, ma che per tutelarlo non voglia dirlo.

Pablo e Carolina comunicano alla famiglia che sono pronti a sposarsi, ma la reazione di Ignacio e Begoña non è quella auspicata…

