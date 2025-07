“Luglio in Jazz”, torna la musica internazionale al Campania, sul palco Michel Camilo e Kennedy Administration

Il Centro commerciale Campania si prepara ad accogliere gli appassionati di musica con la rassegna “Luglio in Jazz”.

Tornano gli appuntamenti con il grande jazz. Il Centro commerciale Campania di Marcianise (CE) si prepara ad accogliere di nuovo gli appassionati di musica con la rassegna “Luglio in Jazz”, un evento che va oltre il semplice suono, offrendo un’esperienza immersiva e sofisticata.

Dopo il grande successo nelle prime tappe del 9 e 10 luglio con Biréli Lagrène e China Moses, Piazza Campania il 15 e 16 luglio alle ore 22.00 accoglie altri grandi artisti internazionali che si esibiranno in concerti coinvolgenti accompagnati da visual dinamici generati in tempo reale, che seguono il ritmo, le sfumature e l’anima del jazz. Sul palco saliranno Michel Camilo e Kennedy Administration per farvi vivere un’atmosfera di eleganza e innovazione che caratterizzerà questi eventi gratuiti, aperti a tutti coloro che desiderano immergersi in un’esperienza sensoriale unica.

GLI ARTISTI

15 LUGLIO: Michel Camilo

Michel Camilo è un pianista e compositore dominicano di fama internazionale, noto per il suo stile unico che fonde jazz, classica e ritmi latinoamericani. A soli 16 anni entra nella National Symphony Orchestra del suo Paese e si perfeziona a New York alla Juilliard. Vincitore di Grammy, Emmy e Latin Grammy, ha inciso in solo, trio, big band e con orchestre sinfoniche. Le sue composizioni, come Tenerife e Rhapsody for Two Pianos, sono eseguite in tutto il mondo. Ha collaborato con artisti leggendari ed è stato direttore di importanti festival. Il suo talento è celebrato in documentari come Calle 54 ed è considerato uno dei massimi esponenti del pianoforte jazz contemporaneo.

16 LUGLIO: Kennedy Administration

Direttamente da Brooklyn, Kennedy Administration è la nuova sensazione soul-jazz-funk che sta conquistando il mondo con la sua energia travolgente. Guidata dalla potente voce di Kennedy e dal talento del tastierista e producer Ondre J (collaboratore storico di Gregory Porter), la band fonde jazz, R&B, pop e hip-hop in un mix esplosivo. Dopo il debutto nel 2017, il gruppo ha calcato i palchi dei più importanti festival internazionali e aperto concerti per artisti come Elton John. Il secondo album Second Term (2023) ha confermato il loro successo, grazie anche a collaborazioni prestigiose. Con oltre sei anni di residency nei club più iconici di New York, la loro musica è un’esperienza sensoriale unica. Un live? Impossibile dimenticarlo.

LE PRENOTAZIONI

Per vivere al meglio questa esperienza, è possibile prenotare un tavolo riservato nell’area privata, al costo di 16 euro a persona, che include un drink, una porzione di finger food e l’accesso all’area riservata.

Le prenotazioni si effettuano presso l’Info Point di Piazza Centrale, per poi scaricare l’app Io&Campania e recarsi al Tropicana Café per pagare e ricevere il coupon di conferma. Il giorno dell’evento, i partecipanti sono invitati a effettuare il check-in tra le 20:00 e le 21:00, mostrando il coupon e la ricevuta di prenotazione.

Dopo le 21:00, le prenotazioni decadono, ma sarà comunque possibile utilizzare il buono presso il Tropicana Café senza riservare un tavolo. Un’occasione imperdibile per gli amanti del jazz e della musica dal vivo, che potranno godere di concerti di livello internazionale in un’atmosfera magica, immersa tra musica, luci e visual dinamici. Non mancate!