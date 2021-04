Il Segreto, anticipazioni: Adolfo scopre l’identità di suo padre

Il Segreto, anticipazioni puntata domenica 25 aprile. Tomás svela ad Adolfo che Jean Pierre è in realtà suo padre.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama de Il Segreto, in onda domenica 25 aprile su Canale 5. In questa puntata Adolfo scopre la vera identità di suo padre: Jean Pierre. Inizialmente la notizia gli viene svelata da Tomás.

Poi Adolfo, visibilmente sconvolto, si rivolge alla madre per avere conferma. Isabel, anche lei visibilmente provata, conferma la notizia tra lo stupore del figlio. Intanto gli Arcangeli hanno pianificato le loro prossime mosse.

Il Segreto, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Adolfo ha appreso da Tomás che Jean Pierre è in realtà suo padre e ora intende affrontare Isabel per conoscere tutta la verità. Lei, sconvolta, non può che confermare al figlio che quello che ha saputo è vero.

Manuela riesce a convincere Ignacio a concedere la sua benedizione a Pablo e Carolina. In questo modo i due potranno sposarsi.

Urrutia non riesce più a trovare un lavoro e per questo sta molto male. Intanto una spaventatissima Alicia ha paura di essere nuovamente attaccata dagli Arcangeli.

Le api di Onesimo vengono istigate da Hipólito e di conseguenza pungono molti degli abitanti di Puente Viejo.

Isabel, dopo aver ricevuto istruzioni dai suoi superiori degli Arcangeli, chiama Tomás e don Filiberto per comunicare loro i nuovi piani.

Ramon tiene in braccio Marta, che è priva di sensi. L’uomo chiede disperatamente aiuto.

