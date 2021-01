Il Segreto, anticipazioni: Adolfo entra negli arcangeli

Il Segreto, anticipazioni dal 17 al 22 gennaio. Adolfo, condizionato dalla madre e da Don Filiberto, entra nella società segreta degli arcangeli.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 17 al 22 gennaio. Adolfo, abbandonato da Tomas e Alicia e condizionato da Don Filiberto e dalla madre, accetta di entrare nella società segreta degli arcangeli.

Intanto assistiamo alla discussione tra Donna Begoña e Manuela. La donna ordina alla cameriera di smettere di spiarla, ma le dirà anche di sapere che prova dei sentimenti per suo marito Ignacio Solozabal.

Vediamo le anticipazioni de Il Segreto più nel dettaglio.

Duro scontro tra Donna Begoña (Blanca Oteyza) e Manuela (Almudena Cid).

La madre di Carolina, Marta e Rosa non si limiterà a ordinare alla cameriera di smettere di spiarla, ma le dirà anche di sapere che prova dei sentimenti per suo marito Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro) da diverso tempo.

Discussione tra Don Ignacio e Manuela: quest’ultima sarà convinta che Donna Begoña non si sia ripresa del tutto, pur essendo tornata nel quartiere iberico con il consenso dei medici.

Intanto, dopo aver avuto un litigio a causa delle accuse mosse da Julio Barreiros al figlio della marchesa, Tomas e Alicia si allontaneranno in modo definitivo. A questo punto il fratello di Adolfo accetterà di far parte della società segreta degli arcangeli, per essere stato condizionato dalla madre e da Don Filiberto.

Nel contempo Francisca ed Emilia continueranno ad essere ai ferri corti a causa di Raimundo. Ancora una volta Montenegro si rifiuterà di far sottoporre il marito a dei nuovi trattamenti, con la convinzione che siano praticamente delle torture. Donna Begoña invece affronterà Manuela quando la vedrà turbata per colpa del suo ritorno, e – oltre ad accusarla di controllare ogni suo movimento – le dirà di voler prendere il suo posto in famiglia poiché da sempre amerebbe in segreto suo marito Ignacio.

In seguito Tomas deciderà di chiedere delle spiegazioni a Maqueda, dopo aver scoperto che sta stringendo accordi con la persona che vuole acquistare la miniera: quest’ultimo negherà dopo le accuse del giovane de Los Visos di tradimento per aver agito alle sue spalle. Il giorno dopo non ci sarà nessuna traccia del caposquadra di Isabel a Puente Viejo: l’uomo verrà ritrovato in pessime condizioni a seguito di un pestaggio.