Il Segreto, anticipazioni delle puntate inedite

Tomas, in ansia per Alicia, corre da lei, ma scopre che la ragazza sospetta che dietro all’agguato ci siano proprio lui e Mauricio, già torchiato dal Capitano Huertas. Mauricio riesce a chiarire la situazione con Alicia, che capisce che il Sindaco non ha cattive intenzioni. Ora a preoccuparla è Tomas, che chiaramente sta cercando di evitarla facendosi negare anche al telefono. Tra i due tira una brutta aria: i ruoli che ricoprono tendono a dividerli.

Maqueda racconta a Tomas di aver ricevuto un’offerta per la miniera, ma il ragazzo non sembra convinto. L’uomo decide allora di incontrare i possibili acquirenti da solo, in segreto, ignaro che Tomas abbia però origliato la telefonata in cui prendeva accordi.

Tiburcio può ben sperare che la vicenda di Estefania si risolva finalmente in suo favore, infatti Onesimo ha delle prove a sostegno della sua innocenza e Dolores è molto più infuriata con Estefania che con lui.