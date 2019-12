Uomini e Donne, trono over: le anticipazioni relative all’ultima registrazione del programma riportano novità in merito alla risposta di Ida Platano alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono over. Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato della possibile risposta a Riccardo Guarnieri da parte di Ida Platano per quanto riguarda la sua proposta di matrimonio.

Se le voci parlavano di un secco rifiuto, nella realtà della puntata le cose sono andate in maniera leggermente diversa. La Platano non ha effettivamente accettato la sua proposta, ma le cose non si sono fermate lì.

Nella registrazione del dating show di sabato scopriamo la prima reazione di Ida Platano alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri.

Nell’ultimo periodo il trono over di Uomini e Donne aveva una coppia che spiccava più delle altre. Stiamo parlando, ovviamente, di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due avevano sorpreso tutti tornando assieme all’improvviso, durante una puntata di Uomini e Donne di Maria De Filippi.

I due hanno però avuto tutta una serie di problemi che sono culminati, un paio di settimane fa, nella decisione di separarsi nuovamente. Era stata sopratutto Ida a prendere tale decisione, esternando pubblicamente le sue motivazioni.

Riccardo Guarnieri era stato li ad osservare Ida spiegare come non potevano stare più assieme. Ma lui non era della stessa idea, tutt’altro. Tanto è vero che, sorprendendo di nuovo tutti, ha annunciato di voler passare tutta la sua vita con lei, chiedendole di sposarlo.

Questo accadeva alla fine dell’ultima puntata di Uomini e Donne trono over. Le voci si sono rincorse per tutta la settimana e tutte parlavano di un secco rifiuto della dama alla proposta di matrimonio.

Sabato 7 dicembre è stata finalmente registrata la nuova puntata di Uomini e Donne trono over e le anticipazioni confermano, in parte, questa notizia. Effettivamente Ida non ha accettato la proposta, spiegando che dovranno creare assieme le basi per questo grande passo.

Questo vuol dire, sicuramente, che le basi adesso non ci sono. Può, però, voler anche dire che la dama è pronta a riprovarci per l’ennesima volta. Per saperne di più non ci resta che attendere la messa in onda della puntata.