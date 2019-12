Uomini e Donne, trono over. Nelle news delle anticipazioni arriva la tanto attesa risposta di Ida alla proposta di Riccardo. Avrà accettato oppure no?

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono over. Si tratta della notizia che tutti stavano aspettando: la tanto attesa risposta di Ida Platano alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri.

Cosa avrà risposto la dama al cavaliere? La risposta arriva con un inatteso video girato dietro le quinte in cui assistiamo alla discussione che i due hanno avuto dopo la proposta in studio di Riccardo.

Ida Platano ha detto “No” alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri.

Abbiamo finalmente saputo la risposta di Ida Platano alla proposta di matrimonio che Riccardo Guarnieri le ha fatto durante l’ultima puntata di Uomini e Donne trono over. La proposta ha preso tutti i fan del trono over in contropiede.

Anche la stessa Ida era molto sorpresa dall’improvvisa proposta, ma alla fine non è tornata indietro rispetto la sua ultima decisione. La proposta non è servita a farla tornare sui suoi passi e per questo è arrivato il “no” della donna.

La risposta ci viene svelata tramite un video dietro le quinte in cui assistiamo alla discussione che i due hanno avuto. Ida si è dimostrata sin dal primo momento insicura rispetto la proposta appena ricevuta.

“Non ci credo più io a noi, adesso voglio solo stare da sola”, dice senza mezzi termini a Riccardo.

Registriamo subito le prime impressioni dopo la diffusione della notizia. Tina Cipollari, storica opinionista della trasmissione, ha cosi commentato il rifiuto di Ida:

“E’ stato un gesto bello, sicuramente… Però non ci sono i presupposti per sposarsi… Per carità… Tanti auguri, ma non credo molto nella loro storia… Il matrimonio non risolve la situazione…Non risolvono certo le loro problematiche…”.

Anche dal web registriamo le impressioni dei fan, che si rivelano però abbastanza divisi. Da una parte ci sono coloro che apprezzano la coerenza di Ida nel non aver cambiato idea da un giorno all’altro, dall’altra invece chi è convinto che Riccardo stia meglio senza la dama.

Nel frattempo sia Riccardo che Ida tengono un silenzio stampa sulla vicenda, lasciando ogni commento alla prossima puntata del programma.

