Uomini e Donne, anticipazioni: Ida bacia Armando

Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 27 settembre e successive. Pare che Javier Martinez non tornerà in trasmissione. Ida Platano bacia Armando Incarnato. La reazione di Riccardo Guarnieri.

Arrivano le prime notizie della puntata di oggi 27 settembre del trono classico di Uomini e Donne anticipazioni. In questa puntata i protagonisti saranno i ragazzi, con Giulio e Alessandro intenti a corteggiare la stessa ragazza.

Scopriamo anche i primi spoiler del trono over delle prossime puntate. Vedremo infatti Ida Platano andare avanti con Armando Incarnato. Come prenderà la situazione Riccardo Guarnieri?

Veronica è l’interesse in comune di Giulio e Alessandro, come andrà a finire?

Le anticipazioni della puntata del 27 settembre del trono classico di Uomini e Donne anticipazioni si soffermano molto sul triangolo tra Giulio, Alessandro Zarino e Veronica. La ragazza è infatti al centro degli interessi dei due ragazzi.

Questa situazione causerà una serie di gelosie e incomprensioni che daranno una marcia in più alla trasmissione. Nel frattempo Giulia sarà ancora alla ricerca del vero amore mentre pare che Javier Martinez non tornerà più in trasmissione.

Ricordiamo inoltre che, come anticipato ieri, queste sono le ultime puntate di Sara Tozzi. La ragazza ha infatti deciso di lasciare il trono perchè ancora troppo presa dal suo ex ragazzo (per ulteriori informazioni clicca QUI)

Arrivano inoltre i primi spoiler del trono over. Qui la notiziona è che nelle prossime puntate assisteremo a un bacio tra Ida Platano e Armando Incarnato. Riccardo Guarnieri, come al solito, sembrerà non aver gradito molto quanto visto.