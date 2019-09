Uomini e Donne, anticipazioni: Sara Tozzi lascia il programma

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nella registrazione del 25 settembre Sara Tozzi decide di lasciare il trono.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Le notizie che trapelano hanno dell’incredibile: Sara Tozzi ha lasciato il programma! Pare infatti che la ragazza sia ancora troppo presa dal suo ex.

La tronista ha infatti dichiarato che nonostante i vari incontri con i corteggiatori dentro e fuori dal programma, stia ancora pensando al suo ex. Per questo è arrivata la decisione più inaspettata, ma più corretta.

Arrivata come un fulmine a ciel sereno, la decisione di Sara Tozzi che ripercussioni avrà sul programma.

Come anticipa il Vicolo delle News, Sara Tozzi non è più una tronista di Uomini e Donne. La ragazza infatti ha deciso di tirarsi indietro in quanto si è resa conto di non aver ancora superato la sua precedente storia d’amore.

Infatti durante le esterne e le registrazioni in studio il suo pensiero tornava continuamente al suo ex, con il quale evidentemente le cose non erano finite. Per questo la decisione più drastica, ma molto comprensibile, di lasciare il programma.

Ricordiamo che la 22enne era stata tentatrice di Temptation Isalnd prima di approdare al trono di Maria De Filippi. Di lei aveva molto colpito il rapporto con il padre, gestore di night club, che pare abbia tentato di influenzarla molto.

“Non tanto il suo lavoro: mio padre ha sempre bazzicato il mondo della notte. Il suo modo di vedere l’amore e il rapporto di coppia che mi ha influito: dà peso a cose alle quali io non do peso. La fisicità, per esempio, l’aspetto fisico… È troppo apparenza. Se sono timida e ho questo senso del pudore è anche a causa di mio padre”, dichiara Sara a proposito.

Essendo ancora agli esordi della nuova stagione, c’è la possibilità che Sara Tozzi venga sostituita, anche se non abbiamo ancora la certezza che questo avvenga.