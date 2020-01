Il Segreto, anticipazioni dal 27 gennaio al 2 febbraio. Si scopre che Fernando ha una tresca con l’infermiera di Maria, Dori.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 27 gennaio al 2 febbraio. In queste puntate scopriamo che Fernando sta avendo una storia segreta con l’infermiera di Maria, Dori.

Come questo si ripercuota sul controllo che l’uomo ha di Maria è tutto da scoprire. Nel frattempo Donna Francisca decide di mettere Prudencio sotto la sua protezione e chiama il prestatore che tempo prima aveva infastidito l’uomo.

Vediamo adesso la trama più nel dettaglio.

Fernando Mesia continua a prendersi gioco di Maria e dopo aver corrotto il medico che si stava prendendo cura di lei, facendole credere che non sarebbe più tornata a camminare, ha scelto anche di controllarla nella sua vita di tutti i giorni.

E così ha ingaggiato l’infermiera Dori, la quale è diventata la sua amante a tutti gli effetti, ma fino a questo momento la tresca clandestina tra i due non è mai venuta a galla.

Tuttavia Fernando non sa che Maria sta preparando la sua ‘vendetta’, dato che assisterà all’ennesima crisi delirante dell’infermiera e questo le permetterà di indagare su di lei e di ottenere delle informazioni preziose sul suo conto.

Nel frattempo, i riflettori saranno ben puntati anche sull’arrivo in paese del signor Anselmo, la cui presenza lascerà senza parole Ester, che tuttavia cercherà di nascondere il suo disappunto.

Padre Berengario, però, preciserà al prete che non sapeva nulla di lei fin quando non è arrivata in paese. Carmelo continuerà a nutrire dei forti dubbi nei confronti di Fernando: l’uomo, infatti, sospetta che sia lui il vero responsabile di tutto quello che sta accadendo in paese.

Raimundo, invece, non vuole mollare la presa e infatti incoraggerà i vicini a non arrendersi e a cercare di resistere.

Donna Francisca chiamerà il prestatore che qualche tempo fa aveva minacciato Prudencio. La signora, infatti, gli farà sapere che da questo momento in poi Prudencio non è più sotto la sua ‘ala protettiva’ e quindi può fare tutto quello che vuole e agire in assoluta libertà.

Rileggi le ultime anticipazioni de Il Segreto.