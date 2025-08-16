Capri, bambino di 3 anni rischia di annegare

Il piccolo ha rischiato di annegare mentre stava facendo il bagno nelle acque della spiaggia libera di Marina Grande a Capri.

Si trova ricoverato all’Ospedale Capilupi di Capri un bambino di circa 3 anni che si trovava sull’isola insieme alla famiglia, pare di nazionalità srilakése.

Mentre stava facendo il bagno nelle acque della spiaggia libera di Marina Grande, il piccolo ha rischiato di annegare e fortunatamente è stato avvistato dai baywatch della società Bourelly, il personale che il comune di Capri, ha impiegato quest’anno sulle spiagge pubbliche per la sicurezza e il soccorso dei bagnanti in difficoltà.

Immediatamente sono state messe in atto tutte le azioni di sicurezza e il bambino semi cosciente è stato trasferito all’Ospedale Capilupi di Capri dove dopo le prime cure del caso, è in attesa di essere trasferito a Napoli in eliambulanza presso l’ospedale Santobono.