Il Segreto, anticipazioni dal 20 al 24 gennaio. Puente Viejo potrebbe essere sommersa da un’inondazione, facendo fuggire tutti.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto dal 20 al 24 gennaio. In queste puntate le vite dei protagonisti della soap opera va avanti con la consapevolezza che Puente Viejo potrebbe essere presto inondata.

Francisca dubita del piano di Raimundo per fermare il politico, credendo che ci sia qualcosa che non quadra in tutta questa storia. Inoltre prosegue il rapporto morboso tra Fernando e Maria, che tante discussioni a causato.

Vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Il tema del bacino è ancora rovente. La gente teme che la città venga sommersa causando la perdita di tutti i loro beni e obbligandoli all’abbandono di Puente Viejo, ma c’è chi ancora nutre qualche speranza.

Fernando vorrebbe ridurre le ore di riabilitazione, ma Maria insiste nel voler proseguire come prima, nonostante i dolori alla schiena. Francisca dubita del piano di Raimundo per fermare il politico, mentre Severo e Carmelo sono sempre più convinti che Morales stia agendo per proprio interesse personale.

Prudencio, ripensando alle parole della Montenegro, decide di andare fino in fondo e interrogare la sorella di Lola, Ana, fiducioso di riuscire così a scoprire il segreto della Mendana.

Dolores, sospettosa del rapporto tra don Berengario ed Esther, inizia a spettegolare. Ovviamente, la donna ignora che il sacerdote sia il padre della giovane e insinua il dubbio di una relazione peccaminosa.

Ana delude Prudencio non dando all’Ortega alcuna informazione utile, lascia però intendere che in passato ha sofferto per colpa del padre. Gli abitanti di Puente Viejo, incapaci di accettare il loro triste destino decidono di organizzare una manifestazione contro Garcia Morales.

Maria è ormai lontana da tutti e sembra fidarsi soltanto di Fernando. Irene nel frattempo è sempre più certa della colpevolezza del Mesia nelle ultime disgrazie che sono capitate a Puente Viejo.

