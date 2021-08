Genoa-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Genoa-Napoli si disputerà domenica 29 agosto alle 18.30: tutti i modi per poter seguire il match di Marassi.

Il sorteggio di Europa League non ha distratto il Calcio Napoli. Luciano Spalletti e’ concentrato sulla sfida di domenica pomeriggio, alle 18.30, a Marassi contro il Genoa. Il tecnico ha due giocatori da sostituire rispetto all’esordio di domenica scorsa con il Venezia. Il primo e’ sicuramente Osimhen squalificato per due giornate. L’allenatore toscano sta valutando l’ipotesi di schierare Lozano falso nueve che si puo’ intercambiare con Insigne. Ma c’e’ sempre Petagna come alternativa a gara in corso. L’altro elemento dell’attacco e’ Politano. A centrocampo, invece, va cambiato Zielinski che si fece male contro i lagunari. Elmas e’ gia’ pronto a ripetere la bella prova e magari anche il gol. In cabina regia c’e’ Lobotka coadiuvato da Fabian Ruiz. In difesa sono tutti confermati: Manolas e Koulibaly centrali con Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie basse, tra i pali Meret.

Pronostico favorevole per il Napoli secondo gli scommettitori. Il «2» azzurro vola basso, a 1,55, anche se l’ultima partita a Marassi fra le due squadre, nel febbraio scorso, vide prevalere per 2-1 i padroni di casa. Un’altra gioia rossoblù vale 5,75, il pareggio è dato a 4,25.

Probabili formazioni di Genoa-Napoli.

Genoa (3-5-2): 57 Sirigu, 3 Vanheusdan, 15 Vasquez, 4 Criscito, 2 Sabelli, 33 Hernani, 47 Badelj, 65 Rovella, 50 Cambiaso, 20 Ekuban, 91 Kallon (22 Marchetti, 35 Andrenacci, 14 Biraschi, 5 Masiello, 66 Serpe, 10 Melegoni, 90 Portanova, 27 Sturaro,11 Behrami, 44 Buksa, 24 Bianchi, 9 Favilli, 19 Pandev). All.: Ballardini.

Napoli (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 8 Ruiz, 68 Lobotka, 7 Elmas, 21 Politano, 24 Insigne, 11 Lozano (25 Ospina, 12 Marfella, 2 Malcuit, 59 Zanoli, 33 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 15 Palmiero, 70 Gaetano, 37 Petagna). All.: Spalletti.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Genoa-Napoli, dove vederla.

La sfida Genoa-Napoli verrà trasmessa in diretta e esclusiva da DAZN. Sarà quindi visibile per gli abbonati su smart tv compatibili con l’apposita app