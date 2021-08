Calcio Napoli: azzurri nel girone C di Europa League con Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia

Girone di media difficoltà per il Calcio Napoli in Coppa. La nuova formula rende la competizione più interessante. Prima giornata 16 settembre

Gli inglesi del Leicester, i russi dello Spartak Mosca ed i polacchi del Legia Varsavia saranno gli avversari degli azzuri in Europa League.

La presenza degli inglesi rende difficile puntare al primo posto nel girone.

Con le novità di questa stagione in Europa League, per il Calcio Napoli sarà importante vincere il girone per poter accedere direttamente agli ottavi evitando quel turno di sedicesimi che tanto dà fastidio all’interno del calendario serratissimo di quel periodo tra Coppa Italia e campionato.

Ci sarà, per molti calciatori azzurri, la possibilità di mettersi in mostra soprattutto se in rosa resteranno alcuni giovani che, al momento, Spalletti sta continuando a testare. Per questo, però, bisognerà attendere la fine del calciomercato e la lista UEFA che il Calcio Napoli fornirà.