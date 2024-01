Eventi a Napoli nel weekend dell’Epifania tra mercatini, mostre, teatro, cinema, musica

Da venerdì 5 a domenica 7 gennaio ci attende il weekend dell’Epifania ricco di eventi a Napoli e in Campania. Da non perdere la Festa della Befana a piazza Mercato e tanti altri.

Per questo weekend dell’Epifania sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da venerdì 5 a lunedì 6 gennaio 2024 tra cui appuntamenti di arte, cultura, mostre, teatro, concerti, cinema e gli spettacoli del Circo Orfei e Le Stelle sul Ghiaccio.

Eventi a Napoli e in Campania:

Rivelazioni – rassegna di eventi e spettacoli in tutta la città

“Rivelazioni” la rassegna del Natale a Napoli che propone 5 itinerari tematici con 78 percorsi guidati, 25 spettacoli itineranti in programma fino al 7 gennaio e “Musica narrata” nelle chiese tutti gratuiti.

All’Edenlandia il Villaggio di Natale e la pista di ghiaccio

All’Edenlandia il Villaggio di Natale con Babbo Natale e le sfilate degli Elfi. Giostre, aree food e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Tante sorprese per i bambini.

Palazzo Reale – appuntamenti natalizi con aperture straordinarie e serali

Come da tradizione dall’8 dicembre sarà allestito sullo Scalone d’Onore di Palazzo Reale l’albero di Natale. Per l’occasione, ai piedi dell’imponente “Albero dei Desideri”, i visitatori troveranno un grande pacco regalo che accoglierà le lettere con i desideri dei bambini, ma anche degli adulti, che potranno essere imbucate per tutto il periodo natalizio, fino all’Epifania. Una selezione dei messaggi ricevuti sarà pubblicata sui canali social di Palazzo Reale il 6 gennaio 2024.

Presepe napoletano con più di 210 tra pastori e personaggi, oltre agli animali e ben 144 accessori, è stata realizzata da celebri artisti del ‘700 napoletano.

Natale a Pozzuoli

Il Natale a Pozzuoli tra Arte, Storia e Cultura con danza aerea, arte presepiale, botteghe aperte, villaggi di Babbo Natale e un Festival della fiaba.

Il Rione Terra ma anche le periferie e il centro storico illuminati per un mese intero con eventi di altissimo livello. Non solo la casa di Babbo Natale, non solo le luci e l’animazione (con elfi, fate, favole) per grandi e piccini, ma spettacoli di grande valenza culturale, per far divenire Pozzuoli meta turistica per le feste.

A Pozzuoli apre la Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio

La pista di ghiaccio a “Piazza a mare”, di circa quattrocento metri quadrati, dal 27 dicembre aprirà ufficialmente al pubblico. Bambini, giovani e meno giovani potranno dunque pattinare sul ghiaccio nell’area a ridosso del porto di Pozzuoli.

Sacro Sud il Festival di Enzo Avitabile

SACRO SUD, la IV edizione del festival di Enzo Avitabile, dall’11 dicembre al 6 gennaio in 4 chiese della città di Napoli con artisti da vari paesi del mondo. Si inizia con Frida Bollani Magoni e il progetto Operaquartet di Louis Sclavis con Luigi Cinque, Anais Drago e Paolo Damiani, alla Basilica di San Giacomo degli Spagnoli per fare tappa alla Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia, passando per la Basilica di San Domenico Maggiore e la Chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Ponticelli.

Cinema nel weekend dell’epifania

I film da vedere al The Space Cinema nei giorni di Natale. Da non perdere Wish della Disney, Aquaman e il regno perduto.

Natale in Reggia

Torna con un ricco programma di appuntamenti la settima edizione di ‘Natale in Reggia‘. L’evento avrà luogo dal 7 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 presso la Reggia di Portici e il Galoppatoio Reale, come riportato dal sito ufficiale. Un evento organizzato dal Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli in collaborazione con il Centro MUSA e con il MAVV e patrocinato dalla Città metropolitana di Napoli e dal Comune della Città di Portici.

A Sorrento M’illumino d’Inverno

La rassegna ‘M’illumino d’Inverno‘ anche quest’anno regalerà momenti indimenticabili a cittadini e turisti in giro per le strade di Sorrento. Tanti gli eventi in programma che il sito del Comune di Sorrento ha indicato e che avranno inizio proprio nel mese di novembre per poi terminare a gennaio 2024.

Luci d’Artista a Salerno

Salerno torna ad illuminare le sue strade ed è pronta ad aprire le porte alla magia del Natale con un evento dedicato ai più golosi. Le luci nella Villa Comunale saranno uno spettacolo incantevole tra fiabe, miti e natura.

A San Gregorio Armeno la Fiera del Presepe e dei Pastori

Al via la festa di Natale a San Gregorio Armeno, con la ‘Fiera dei presepi e dei pastori nella storica San Gregorio Armeno. Passeggiare tra la storia dell’antica tradizione dei presepi di Napoli.

Villaggio di Natale e Ruota Panoramica a Vulcano Buono (Nola)

Il Natale del Vulcano Buono di Nola si potrà osservare dall’alto: la grande Ruota Panoramica animerà il “Christmas Dreams”. Dal 18 novembre al 6 gennaio un calendario ricco di attrazioni ed eventi.

Un Natale tra luci scintillanti e la magia della pista di pattinaggio, nell’Arena Spettacoli trasformata in un grande Luna Park. E’ il “Christmas Dreams” al Vulcano Buono di Nola dal 18 novembre al 6 gennaio.

Napoli Città della Musica

“Napoli Città della Musica” animerà la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Sono in tutto 16 i progetti risultati idonei e finanziabili dall’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici ad attività afferenti al progetto “Napoli Città della Musica”, che animeranno la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

A Citta’ della Scienza La Grande Festa della Befana

Il 4 gennaio la “Notte al Museo” per aspettare la befana

Allessandro Siani al Teatro Diana “20 anni di Fiesta”

Dal 25 dicembre al teatro Diana 20 anni di Fiesta. Il racconto della carriera, della partenza, tutto nasce nel 2003 quando per la prima volta concepisce uno spettacolo non più da stand up comedy ma bensì uno show di origine teatrale. Lo chiamavano “pazzo” quando per la prima volta toccò con il piede una tavola del palcoscenico.

“Un linguaggio troppo popolare che non si addice all’istituzionalità e a una logica teatrale” mi dissero. I tormentoni e soprattutto un monologo improvvisato: l’ultima cena di Gesù. Un pezzo per i miei fan diventato iconico. Invece, si sbagliavano!

Love Museum a Palazzo Fondi

“Love Museum”, il museo dell’Amore Universale, arriva in Italia, con la prima tappa a Palazzo Fondi a Napoli fino al 7 gennaio 2024. Giorni e orari di apertura.

Il format di successo internazionale “Love Museum” arriva finalmente in Italia, con la prima tappa a Palazzo Fondi a Napoli fino al 7 gennaio 2024. “Love Museum” è il museo dell’Amore Universale: per sé stessi, per la propria famiglia, per gli amici, per il buon cibo, per la natura, per il divertimento e, ovviamente, per l’Arte. Un’esplosione di colori e di divertimento adatta a tutta la famiglia.

Museo delle Illusioni di Napoli

Nel cuore storico della città. La suggestiva location della Chiesa delle Crocelle ai Mannesi, all’angolo di via Duomo, ospita questa nuova attrazione: circa 70 installazioni che dimostrano come la percezione della realtà spesso sia fittizia ed ingannevole. Sarà possibile visitare l’esposizione fino a gennaio 2024.

Circo Lidia Togni a Fuorigrotta Circo sul Ghiaccio Un circo spettacolare che unisce l’arte del pattinaggio alla magia del circo per creare uno spettacolo unico. I pattinatori professionisti hanno preparato dei numeri strabilianti dove grazia e talento si fondono. Dal 25 dicembre al 21 gennaio a Napoli, parcheggio Ippodromo di Agnano.

– Ad Acerra “Passione Live“ concerti in piazza Renella

Venerdi 5 gennaio, presso Piazza Renella di Acerra (Na), alle ore 21.00 ad ingresso gratuito; di scena “Passione Live“, uno concerto al contempo moderno e tradizionale, capace di stupire ed emozionare. Gli interpreti di questo nuovo appuntamento sono: Dario Sansone (Foja); Flo; Gnut; Irene Scarpato (Suonne d’Ajere); Maldestro; Roberto Colella (La Maschera); Simona Boo (99 Posse, Comoverao). Il gruppo di musicisti è formato da: Ernesto Nobili (Direzione musicale, Chitarre acustiche e Plettri); Caterina Bianco (Tastierista); Fofò Bruno (Chitarre elettriche); Gigi Scialdone (Basso) e Fredy Malfi (Batteria). La direzione artistica è curata da Federico Vacalebre e la produzione è di Arealive. La magia di Amalfi per la Festa della Befana Tra le magiche volte dell’Antico Arsenale della Repubblica di Amalfi in roccia viva, risuoneranno le sonorità della grande tradizione del patrimonio classico napoletano. Al centro della scena, venerdì 5 gennaio 2024 alle ore 19, una formazione iconica, che ha fatto della ricerca antropologica e della contaminazione il proprio punto di forza. Ad incantare il pubblico il concerto straordinario che vedrà protagonista la Nuova Compagnia di Canto Popolare NCCP in “Anima di Terra Tour”.