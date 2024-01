A Napoli a Città della Scienza la Grande Festa della Befana 2024

COLORIAMO LA BEFANA

Vivi ancora la magia di queste feste colorando e decorando i disegni della befana.

Con Giotto, Colore Ufficiale delle Attività Educational di Città della Scienza

INTERACTIVE LAB

Galleria

Durata: 45 minuti

Target: 3- 6 anni

Per max 20 persone

Prenotazione presso Infopoint di Corporea

Ore: a ciclo continuo

UNA BEFANA DI… CAFFÈ!

Per i bambini, è importantissimo mettere alla prova la propria creatività anche sperimentando diversi materiali con cui è possibile realizzare disegni e creazioni. Il caffè in chicchi è uno di questi e si presta a essere usato per realizzare collage e immagini. Realizza il tuo Mosaico-Cafè a tema befana!

“Borbone Kids Lab” in collaborazione con Caffè Borbone

INTERACTIVE LAB

Galleria

Durata: 45 minuti

Target: 3- 6 anni

Per max 20 persone

Prenotazione presso Infopoint di Corporea

Ore: a ciclo continuo

FACEPAINTING

Fatine, gnomi, folletti o piccole befane. L’angolo del facepainting è quello più affollato di ogni festa.

INTERACTIVE LAB

Galleria

Durata: 45 minuti

Target: 3- 6 anni

Per max 20 persone

Prenotazione presso Infopoint di Corporea

Ore: a ciclo continuo

UNA STELLA DI STECCHINI

Una manciata di stecchini, una pipetta, un po’ d’acqua e… la magia è fatta! Bastano questi semplici e pochi elementi per trasformare, davanti ai tuoi occhi, stecchette di legno in una bellissima stella. Provalo!

INTERACTIVE LAB

Sol Lewitt

Durata: 45 minuti

Target: 7-10 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso Infopoint di Corporea

Ore: a ciclo continuo

CANDELE IN FESTA

Le api ci regalano davvero tante cose: del gustosissimo miele, la pappa reale, il polline e il propoli;tutti prodotti curativi che donano sollievo immediato in caso di malanni. Uno dei doni meno conosciuto dell’alveare è la cera d’api. Non solo offre altrettanti benefici ma è utile per la costruzione di bellissime candele natalizie!

INTERACTIVE LAB

Galleria

Durata: 45 minuti

Target: 7-10 anni

Per max 20 persone

Prenotazione presso Infopoint di Corporea

Ore: a ciclo continuo

BORBONE KIDS BEFANA EDITION

Campanelle, angioletti o pupazzi di neve? Trasforma le nuove e riciclabili capsule del caffè in alluminio Borbone in colorati addobbi Natalizi da appendere al tuo albero. Basta solo avere la giusta intuizione e un pizzico di manualità per creare la composizione che ci soddisfa di più!

INTERACTIVE LAB

Galleria

Durata: 45 minuti

Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 20 persone

Prenotazione presso Infopoint di Corporea

Ore: a ciclo continuo

LA SCIENZA DEGLI ORIGAMI

L’origami è l’arte giapponese di piegare la carta… ma non solo. Scopri la matematica e la geometria che si nasconde “nell’arte di piegare fogli di carta”!

INTERACTIVE LAB

Galleria

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 persone

Prenotazione presso Infopoint di Corporea

Ore: a ciclo continuo

CATAPULTIAMO… LA BEFANA

“Datemi un punto d’appoggio e solleverò la Terra” affermò Archimede, dimostrando la sua capacità di concepire macchine, le leve, con cui spostare grandi pesi con piccole forze.

Ma che legame c’è tra le leve e la catapulta? Semplice! La catapulta è una leva! Costruiscine una partendo da materiali da riciclo.

INTERACTIVE LAB

Galleria

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 persone

Prenotazione presso Infopoint di Corporea

Ore: a ciclo continuo

GIOCHI DEL PASSATO

Una piccola mostra interattiva di exhibit in legno ci permette di riscoprire i giochi che hanno animato l’infanzia dei nostri nonni… per giocare divertendosi insieme!

INTERACTIVE LAB

Galleria

Durata: 45 minuti

Target: per tutti

Per max 20 persone

Prenotazione presso Infopoint di Corporea

Ore: a ciclo continuo

LE TAPPE DI UNA GRANDE STORIA..DI SALUTE!

Un gioco che ripercorre i momenti fondamentali della nascita del Sistema Sanitario Nazionale Italiano per arrivare a SINFONIA, il portale Salute del Cittadino.

A cura della Regione Campania_SORESA S.p.A.

SCIENCE GAME

Piano Terra Corporea

Durata: 45 minuti

Target: per tutti

Per max 15 persone

Prenotazione presso Infopoint di Corporea

Ore: 10.00, 12.00, 14.00, 15.00

LA BEFANA E LE STELLE. INSEGUENDO UNA SCOPA VOLANTE NELLA GALASSIA

Da quale luogo nell’Universo viene la Befana? Che viaggio fa? Dove trova tutti i regali che porterà sulla Terra e forse anche ai bambini di altri pianeti? Un avvincente racconto sulle tracce della Befana per scoprire qualcosa di più sull’Universo e il mondo dell’astronomia.

SCIENCE SHOW

Sala Newton

Durata: 45 minuti

Target: per tutti

Ore: 12.30

A cura di Giovanni Covone, astrofisico, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

EPIFANIA: LA CHIMICA SVELATA

Molto spesso le reazioni chimiche sembrano delle piccole magie condotte da sapienti e imprevedibili scienziati. La nascita stessa della chimica è avvolta da un velo di mistero, infatti i più la fanno risalire alla pratica dell’alchimia. In occasione dell’Epifania, i comunicatori de Le Nuvole scienza, in un susseguirsi di spettacolari reazioni chimiche, sveleranno i misteri della più affascinante tra le scienze.

A cura de Le Nuvole

SCIENCE SHOW

Sala Newton

Durata: 45 minuti

Target: per tutti

Ore: 15.00