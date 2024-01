Eventi festa della Befana a Napoli e in Campania

Nel weekend dell’Epifania sono previsti vari eventi in tutta la città di Napoli e in Campania. Ecco tutti gli appuntamenti in programma.

Tanti eventi che avranno luogo fino al 7 gennaio al Vomero, per festeggiare l’Epifania con ‘Aspettando la Befana‘. Il 4 gennaio ci saranno i Trampolieri luminosi alle ore 18:00 in piazzetta Totò. Alle 19:30 sarà invece la volta del Coro Gospel presso la Chiesa dell’Addolorata alla Pigna.

Il 5 gennaio, in attesa della Befana, alle ore 18:00 il Vomero ospiterà Lo Spettacolo delle Bolle di Sapone (altezza scuola Vanvitelli). Alle 19:30 presso la Chiesa Santa Maria della Rotonda ci sarà l’Orchestra Morelli: “That’s Amore”. Gli eventi non si fermano e si concluderanno, come anticipato, il 7 gennaio che alle ore 20:00 vedrà esibirsi il Coro Gospel presso la Chiesa di San Gennaro al Vomero, in via Bernini.

Per maggiori dettagli clicca qui

Ad Amalfi un weekend ricco di eventi

Al centro della scena, venerdì 5 gennaio 2024 alle ore 19, una formazione iconica, che ha fatto della ricerca antropologica e della contaminazione il proprio punto di forza. Ad incantare il pubblico il concerto straordinario che vedrà protagonista la Nuova Compagnia di Canto Popolare NCCP in “Anima di Terra Tour”. E tanti altri appuntamenti da scoprire cliccando qui.

A Caserta la Festa della Befana

Sabato 6 gennaio, alle ore 12, è in programma, in piazza Carlo di Borbone, il “Volo della Befana”. L’evento, organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con il Comune di Caserta e la Reggia di Caserta, vedrà un vigile del fuoco, nei panni di una simpatica e coraggiosa Befana, calarsi da una finestra della facciata della

Reggia con l’ausilio di un’autoscala.

Opportunamente imbracata, la Befana “volerà” dal terzo piano del Palazzo Reale progettato dall’architetto Luigi Vanvitelli. Una volta atterrata in piazza, distribuirà doni e dolcezze ai bambini. La manifestazione avrà inizio alle ore 12. I cittadini sono invitati a raggiungere piazza Carlo di Borbone almeno mezz’ora prima, attorno alle 11,30.

A Città della Scienza la grande Festa della Befana

La GRANDE FESTA DELLA BEFANA a Città della Scienza è un’occasione unica per trascorrere una giornata all’insegna della scienza e della fantasia, che celebra la tradizione e l’innovazione, la curiosità e la creatività, il divertimento e l’apprendimento e che riserva soprese per tutti. Sabato 6 gennaio, dalle 10 alle 17, ti aspetta un’intera giornata all’insegna della scienza e del divertimento. Tra pipette, fogli di cera d’api, origami di carta, stecchini e facepainting divertiti con i tanti laboratori ed esperimenti per tutta la famiglia!

La Notte della Befana

A grande richiesta a Città della Scienza torna LA NOTTE AL MUSEO Aspettando la Befana! prevista per giovedì 4 gennaio 2024. Per i bambini sarà un’esperienza unica.

Festeggia la Befana all’Edenlandia

All’Edenlandia il Villaggio di Natale con Babbo Natale e le sfilate degli Elfi. Giostre, aree food e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. E tante sorprese per i bambini con dolcetti.

Per maggiori dettagli clicca qui

La Befana a piazza Mercato

Dal 4 e fino al 5 gennaio, dalle ore 11 a mezzanotte, resteranno aperte le casette in legno e gli addobbi luminosi installati a piazza del Carmine e Piazza Mercato.

Epifania a Pozzuoli tra mercatini e pista di pattinaggio sul ghiaccio

La Compagnia Teatro degli Eventi, diretta da Maurizio Merolla, in occasione dell’Epifania 2024, chiude il ciclo di rappresentazioni sacre negli spazi della Chiesa del Santissimo Rosario e San Vincenzo Ferrer di Pozzuoli il 6 gennaio 2024 alle ore 19.30 (con ingresso libero).

Teatro Mediterraneo concerto dell’Epifania

dal Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, prevede un programma musicale, ricco di sorprese per quanti lo seguiranno su RAI 1, nella seconda serata di sabato 6 gennaio 2024, subito dopo la Lotteria Italia.