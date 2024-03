Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 22 a domenica 24 marzo: musica, teatro, cinema, mostre e visite guidate

Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 22 a domenica 24 marzo. Scopri il programma ricco di appuntamenti nel primo weekend di primavera a Napoli e in Campania: visite guidate, mostre, teatro, concerti e le ultime novità del cinema.

Per questo weekend sono previsti numerosi eventi a Napoli e in Campania da venerdì 22 a domenica 24 marzo 2024 tra cui visite guidate, mostre, teatro, concerti, ultime novità del cinema. Da non perdere la mostra di Tolkien a Palazzo Reale.

Eventi a Napoli e in Campania:

Giornate FAI 23 e 24 marzo

Sabato 23 e domenica 24 marzo torna l’occasione di visitare i luoghi della cultura grazie alla 32esima edizione delle Giornate Fai di Primavera.

Tante le bellezze che saranno aperte al pubblico in occasione delle Giornate Fai di Primavera 2024. Sabato 23 e domenica 24 marzo torna l’occasione di visitare i luoghi della cultura grazie alla “trentaduesima edizione uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico italiano”, come riportato dal sito Fondoambiente.it.

Programma del Trianon Viviani

La programmazione nel fine settimana del TRIANON VIVIANI – teatro della Canzone napoletana si compone di tre appuntamenti.

Si inizia venerdì 22 marzo, alle 21, con “Tu vuo’ fa l’americano”, lo spettacolo di teatro e musica di Marcello Cirillo e Demo Morselli dedicato al coraggio e al sacrificio degli emigrati italiani.

Sabato 23 marzo, sempre alle 21, la cantautrice Flo in “La canzone che ti devo in musica” racconta la sua adolescenza a Napoli e non solo.

Infine domenica 24 marzo, alle 20, Lino Cannavacciuolo è in concerto con “Via Napoli”, un viaggio in cinque secoli di musica partenopea.

Pasqua al Vulcano Buono con Alice nel Paese delle Meraviglie

Al Vulcano Buono personaggi e attori in costume, accoglieranno grandi e piccini per il racconto animato e dal vivo della storia di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Tutti i venerdì, sabato e domenica, dal 23 marzo al 1 maggio.

Inaugurazione 23 marzo 2024 – chiusura 1 maggio 2024.

Questo il calendario: 23, 24, 29, 30 marzo; 1, 5, 6, 7,12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 aprile; 1 maggio.

Visite guidate

Un alto muro di cinta nasconde il Giardino del Claustro della Cittadella Monastica di Suor Orsola Benincasa a Napoli. Sarà possibile visitarla accompagnati da Pamela Palomba , Tour Guide Autorizzata Regione Campania , venerdì 22 alle ore 10. Evento organizzato dalla Associazione Loro di Napoli – Eventi e Cultura 3475814740 La Casa napoletana dei banchieri Rothschild , domenica 24 ore 10.30 visita guidata promossa dalla Associazione Loro di Napoli – Eventi e Cultura. L’ evento sarà illustrato da Alessandra Nuzzi Tour Guide Autorizzata Regione Campania. Per info 3475814740

Alla Mostra d’Oltremare “Brick Live- Ocean Napoli”- “Il tuo mondo LEGO”

Dal 15 marzo (anteprima stampa ore 11.30) al 14 aprile 2024, all’Arena Flegrea Indoor- Mostra d’Oltremare con ingresso da Viale Kennedy 54, arriva “Brick Live- Ocean Napoli”– “Il tuo mondo LEGO” l’ atteso evento internazionale capace di conquistare i bambini di tutto il mondo.

Edenlandia eventi di marzo con nuovi orari

Nuovi orari di apertura ed eventi da non perdere per il mese di marzo al parco divertimenti di Edenlandia.

A Eden Lab, presso il PalaEden di Edenlandia, piccoli e grandi ospiti del parco potranno godersi diversi spettacoli. Grandi festeggiamenti nel weekend di Pasqua e nei weekend del 23 e 24 marzo.

Sal Da Vinci al Teatro Augusteo

Sal Da Vinci sarà in scena da venerdì 15 a domenica 24 marzo, e da venerdì 12 a domenica 14 aprile nel Teatro Augusteo di Napoli con “Sal Da Vinci Stories“. Uno spettacolo di Luca Miniero, Ciro Villano e dello stesso Da Vinci, con la regia di Miniero.

Festival Barocco Napoletano

Fino a maggio presso l’Istituto di Cultura Cervantes a Napoli la nuova edizione del Festival Barocco Napoletano, dopo le fortunate e preziose settime precedenti edizioni.

Cinema nel weekend

Un mese tra risate, brividi e storie vere. Nei The Space Cinema ti aspetta un marzo per tutti i gusti:

Un Altro Ferragosto Imaginary Kung Fu Panda 4 May December Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero Un Mondo a Parte

Napoli Città della Musica

“Napoli Città della Musica” animerà la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Sono in tutto 16 i progetti risultati idonei e finanziabili dall’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici ad attività afferenti al progetto “Napoli Città della Musica”, che animeranno la città partenopea a partire da novembre 2023 e fino alla primavera 2024.

Eventi Gallerie d’Italia

Dal 30 gennaio a maggio presso le Gallerie d’Italia parte un ciclo di attività dedicato alle donne protagoniste della cultura di Napoli e concerti a cura dell’Associazione Alessandro Scarlatti. Appuntamenti fino al mese di maggio 2024.

Eventi Città della Scienza

La natura prende forma, animali, piante e paesaggi si risvegliano dal torpore dei mesi invernali per tuffarsi nuovamente nella piena vitalità. Scopriamo insieme il magico inizio di questa stagione in cui ogni giorno porta con sé una nuova promessa di crescita e vitalità. Le giornate si allungano, le temperature si alzano, e la natura torna a sbocciare.

L’equinozio è infatti un evento astronomico che si verifica due volte l’anno (all’inizio della primavera e all’inizio dell’autunno) e che indica il momento in cui il Sole viene a posizionarsi esattamente sopra l’Equatore, la grande linea immaginaria che divide la Terra in due emisferi.

Vi aspettiamo a Città della Scienza, il 23 e il 24 marzo, per scoprire di più sulla stagione del risveglio, dei fiori e della rinascita.

La mostra di Tolkien a Palazzo Reale di Napoli

Per i settant’anni dalla pubblicazione dei primi due volumi de Il Signore degli Anelli, Napoli ospiterà dal 16 marzo al 2 luglio 2024 a Palazzo Reale la grande mostra dedicata a John Ronald Reuel Tolkien, creatore della celebre epopea della Terra di Mezzo che ha plasmato una nuova mitologia per il mondo contemporaneo e lo ha reso uno degli autori più letti del pianeta.

Orari

Da giovedì a martedì ore 9.00 – 20.00 (mercoledì chiusura settimanale)

La biglietteria chiude alle ore 19.00

Biglietti

Biglietto mostra Tolkien e Museo

– € 10,00 biglietto intero € 2,00 biglietto ridotto

Biglietto mostra Tolkien

– € 8,00 biglietto intero – € 2,00 biglietto ridotto

Ingresso gratuito durante l’iniziativa domenica al museo

In mostra La Flagellazione di Cristo di Caravaggio

La Flagellazione di Cristo di Caravaggio sarà esposta al Museo di Donnaregina nel cuore del centro storico di Napoli dal 28 febbraio al 31 maggio. Iniziativa voluta fortemente dall’Arcivescovo Domenico Battaglia in occasione della Pasqua è anche un primo messaggio alla città del neo direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt.

Il Comicon Napoli 2024 dal 25 al 28 aprile presso la Mostra d’Oltremare

Mostre, mostre, mostre. Da sempre uno dei fiori all’occhiello di COMICON, quest’anno tornano più in forma che mai. L’International Pop Culture Festival ospiterà oltre 20 percorsi espositivi, mai così numerosi, dal 25 al 28 aprile presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Grandi ospiti, cosplay, fumetti e giochi.