Uomini e Donne, Veronica su Sirius: “É una persona falsa. Ecco il motivo”.

Uomini e Donne, anticipazioni. Veronica torna a parlare di Sirius, accusandolo di essere falso e interessato solamente alla visibilità.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Veronica De Nigris, ex dama del trono over del programma, è tornata a parlare della sua breve frequentazione con il cavaliere Sirius, all’anagrafe Nicola Vivarelli.

Secondo Veronica, Sirius è una persona falsa, interessata unicamente alla visibilità che il programma può dargli. Ricordiamo che i due si sono lasciati in maniera tutt’altro che amichevole prima che il cavaliere si assentasse per motivi lavorativi.

Uomini e Donne, Veronica “É una persona falsa”.

Veronica De Nigris, ex dama del trono over di Uomini e Donne, torna a parlare della sua esperienza al dating show di Canale 5 e in particolare la sua frequentazione del cavaliere Sirius, di cui non ha un buon ricordo.

La donna, in una diretta social con Fralof, ha infatti pesantemente accusato il cavaliere, assente dallo show per motivi lavorativi. “Ha detto che siamo stati a letto insieme per smorzare le voci sulla sua omosessualità”.

Questa frase fa riferimento a quando, in una delle ultime puntate della coppia, il ragazzo aveva dichiarato che c’era stato qualcosa di più del bacio dichiarato dalla dama. “Ma dove? Te piacerebbe”, continua Veronica.

“Durante l’ultima puntata dato che c’era questa frequentazione tra noi che andava avanti da due mesi, per prendersi un po’ di credibilità e per non dare modo a tutti di dire che fosse gay se n’è uscito con questa cosa che fossimo stati a letto insieme“.

“É una persona falsa, nel programma è in un modo e fuori è tutt’altro. Era solo interessato alle telecamere”, conclude la dama. Veronica oggi ha trovato l’amore, per questo esclude di tornare a Uomini e Donne.

“Ho conosciuto una persona meravigliosa, è romano, bello, sportivo (gioca a basket): mi sono innamorata”.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.