Uomini e Donne, Samantha Curcio è già stata in tv: ecco in quale programma

Uomini e Donne trono classico: Samantha Curcio (nuova tronista del dating show di Maria De Filippi) ha già partecipato ad un altro programma televisivo.

- Advertisement -

Dal suo recente arrivo sul trono classico di Uomini e Donne, la tronista Samantha Curcio (30enne di Sapri) ha subito conquistato il pubblico con la sua spontaneità, non disdegnando anche “incursioni” nel trono over del dating show di Maria De Filippi. Samantha (definitasi “orgogliosamente curvy”) non è però nuova al mondo della televisione. Esattamente quattro anni fa, ovvero nel marzo 2017, l’attuale tronista del programma di Canale 5 ha infatti partecipato come attrice a un programma su Real Time, Alta infedeltà – 1000 modi di tradire.

La trasmissione era un docu-reality, che mostrava diverse storie d’amore sfociate nell’infedeltà, raccontate attraverso ricostruzioni in cui parlavano il traditore, il tradito e l’amante (tutti interpretati da attori). E, nel docu-reality dal titolo “La mia migliore nemica”, Samantha interpretò un personaggio di nome Barbara (ovvero l’amante).

C’è però da dire che tale esperienza lavorativa non pregiudica la sua partecipazione al Trono classico di Uomini e Donne, in cui è parsa subito a suo agio (come mostrato fin dal video di presentazione).