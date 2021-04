Uomini e Donne: Roberto Scippa parla dopo l’addio a Samantha

Uomini e Donne, anticipazioni. Dopo l’addio al programma, torna a parlare Roberto Scippa, ex corteggiatore di Samantha Curcio.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Roberto Scippa, ex corteggiatore di Samantha Curcio, torna a parlare, tramite un post su Instagram, dopo l’addio al programma di qualche settimana fa.

Il corteggiatore aveva abbandonato dopo l’ennesimo tentativo di Samantha di costringerlo a comunicare, nonostante fosse noto il suo carattere introverso. Tanti i messaggi di sostegno dei fan, positivamente colpiti dal ragazzo.

Uomini e Donne, Roberto Scippa “Grazie a tutti“.

Roberto Scippa torna a parlare dopo l’addio a Uomini e Donne. Il ragazzo ha corteggiato, fino a poco tempo fa, la tronista Samantha Curcio, esperienza non finita nel migliore dei modi.

Il ragazzo, dal carattere timido e introverso, veniva costantemente stimolato da Samantha, che tentava in tutti i modi a costringerlo a comunicare con lei. La ragazza si era sempre lamentata del fatto che lui non prendesse mai l’iniziativa con lei.

Mai un messaggio, mai che si fosse alzato per invitarla a ballare, mai che fosse il primo a prendere la parola. Lungi da lei il volerlo mettere in difficolta, la tronista voleva avere di più, ma Roberto ha detto basta.

Dopo una prima fase di silenzio, i fan hanno scoperto un suo post su Instagram dove il riferimento al dating show di Canale 5 era piuttosto evidente. “La fine di una bella esperienza. Grazie a tutti”, il messaggio di Roberto.

Tanti i fan che hanno lasciato un commento, per fargli sapere che sono stati tutto colpiti, positivamente, da lui e dal suo modo di fare. Addirittura qualcuno spera di rivederlo la prossima stagione del programma su uno dei troni.

Non tutti, però, sono convinti della bontà del ragazzo. Il tronista Massimiliano e Gianni Sperti, infatti, non si sono mai trattenuto dall’accusarlo di non essere interessato a Samantha.

