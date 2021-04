Lutto a Uomini e Donne: è morta Erica Vittoria Hauser

Uomini e Donne, lutto per il programma. Morta, nella notte tra Pasqua e Pasquetta, a 44 anni l’ex dama del trono over Erica Vittoria Hauser.

- Advertisement -

Lutto nel mondo di Uomini e Donne. Nella notte tra Pasqua e Pasquetta, nella sua casa di Roma, è stata trovata morta, nel sonno, l’ex dama del trono over Erica Vittoria Hauser. Ex modella, era nata in Liechtenstein e aveva partecipato al programma nel 2012/2013.

La dama era stata colpita dall’ex calciatore Ivano Rotoli che in quel periodo era nel dating show di Canale 5. Erica aveva fatto colpo, tanto da uscire insieme a Ivano dal programma, anche se poi la loro storia non era durata molto dopo l’uscita.

Bellezza del Liechtenstein, la Hauser inizia a sfilare sulle passerelle di moda a soli 13 anni. Successivamente, dal campo della moda, passa a quello del design di interni. Al dating show di Maria De Filippi arriva dopo aver visto in tv Ivano Rotoli, ex calciatore con una carriera passata tra Serie B e C (soprattutto a difendere i pali dello Spezia).

Lo colpisce talmente tanto che decidere di partecipare alla trasmissione per conquistarlo. Ci riesce, ma la loro storia non dura però a lungo.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.