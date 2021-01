Uomini e Donne, registrazione 19 gennaio: Riccardo allontana Roberta

Uomini e Donne, registrazione del 19 gennaio: Gemma Galgani chiude definitivamente con Maurizio e si confronta con nuovi corteggiatori. Riccardo e Roberta decidono di separarsi nuovamente.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Oggi ci concentriamo sul trono over, con le notizie giunte dall’ultima registrazione. Da segnalare che nel trono classico la scelta di Davide Donadei è rimandata alla settimana prossima (forse).

La puntata si apre con Gemma Galgani al centro dello studio. La donna festeggia il compleanno con una torta portata da Tina Cipollari sulla quale troneggiano, è il caso di dirlo, tre mummie.

Uomini e Donne: Riccardo e Roberta decidono di separarsi nuovamente

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne, direttamente dall’ultima registrazione del programma. L’inizio della puntata è dedicato agli auguri a Gemma Galgani (a cui ci uniamo anche noi della redazione) per il suo compleanno.

Per l’occasione Tina Cipollari si presenta con una torta con tre mummie sopra. Passato il momento si torna a parlare di Maurizio, cavaliere che ha chiuso per sempre con la stessa dama torinese.

Poi vediamo altri corteggiatori entrare per la donna: a rimanere è un nuovo Maurizio, che ha colpito Gemma con una poesia. La scelta di farlo rimanere ha preso in contropiede molte persone in studio, in primis la stessa Tina.

Poi Gemma decide di eliminare Gianluca perchè in settimana, al telefono, lui l’ha criticata. Il cavaliere ha infatti detto che la dama sceglie sempre i corteggiatori sbagliati per “fare teatrini” e rimanere nel programma.

Comunque alla fine ci ripensa e lo tiene. Si passa poi a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Nella scorsa puntata i due hanno litigato perchè lei ha chiesto cosa era successo tra lui e Ida Platano.

Roberta aveva anche cercato di fare pace il giorno dopo ma Riccardo non ha voluto fare carte. Per questo i due decidono di chiudere definitivamente. Tina e Gianni accusano, allora, Riccardo di comportarsi sempre così in modo da risultare sempre pulito alla fine delle sue storie, come faceva al tempo con la stessa Ida.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.