Uomini e Donne: nessuna scelta per Davide Donadei

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di martedì 19 gennaio. Ancora nessuna scelta per Davide Donadei, ma è stata annunciata un’altra registrazione nella giornata di oggi mercoledì 20 gennaio 2021.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Se aspettavate di scoprire la scelta di Davide Donadei rimarrete a bocca asciutta anche oggi. Il tronista non ha, infatti, fatto la sua scelta.

Anzi, scopriamo che il ragazzo vuole passare una giornata intera in compagnia di Chiara, così come ha già fatto con Beatrice. Questo vuol dire che, molto probabilmente, la scelta è rimandata almeno alla prossima settimana.

Uomini e Donne: Sophie Codegoni sembra molto presa da Giorgio.

E’ tempo di scelta per i tronisti di Uomini e Donne. Da una parte abbiamo Sophie Codegoni, tronista che è arrivata quasi alla fine del suo percorso. Settimana scorsa ha infatti eliminato Antonio ed è rimasta con Matteo e Giorgio per quest’ultima parte del suo trono.

Dall’altra abbiamo la telenovelas chiamata Davide Donadei. L’eterno indeciso (come lo ha soprannominato qualcuno in rete) avrebbe potuto fare la sua scelta già a metà dicembre, invece siamo quasi a fine gennaio e non vediamo la fine del suo trono.

Il ragazzo infatti ha rimandato ancora la sua scelta. Nella registrazione di ieri abbiamo visto Chiara raggiungerlo in camerino dove i due litigano. Lei lo accusa di non poter avere dei dubbi dopo 5 mesi.

Lui risponde che lei ha delle reazioni solo quando lui la stuzzica. Piccata, Chiara risponde “Se non ti sto bene scegli Beatrice e vaffa***”.

Vediamo poi che Davide è stato in esterna con Beatrice per una giornata intera. Molto tenera la chiamata con la nonna di Beatrice, molto intensa anche la parte finale, dove lei gli spiega che nonostante tutto dirà di si se sarà scelta.

La dichiarazione, che sostanzialmente è una dichiarazione d’amore, commuove il tronista, poi si commuove anche Bea. Anche in studio si sente l’emozione. Chiara, ovviamente, non è dello stesso avviso.

I due litigano con Davide che le spiega che farà un’esterna simile anche con lei e Chiara che dice che non ne vede il bisogno. Questa dichiarazione ci fa capire che probabilmente questa settimana Davide non sceglierà.

Si passa poi a Sophie Codegoni. La ragazza è stata in esterna con Matteo: i due vanno al mare e finalmente il corteggiatore si dichiara. L’esterna prosegue bene e alla fine le telecamere si spengono.

In studio però Sophie dichiara di aver pensato a Giorgio durante la loro esterna. Si vede che dopo la scorsa puntata lei lo chiama ma lui la tiene in sospeso tutta la settimana, tattica che ha dato i suoi frutti.

