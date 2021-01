Uomini e Donne, insulti e offese tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. VIDEO

Uomini e Donne, Ida Platano: “Come faccio a stare con un uomo che dice di amarmi e non fa l’amore con me?”. Riccardo Guarnieri replica: “Restituire lʼanello è stato un gesto squallido”.

Ida Platano ritorna nello studio di Uomini e Donne e non risparmia insulti e offese contro il suo ex Riccardo Guarnieri. Maria De Filippi deve intervenite più volte per riportare la calma tra i due che sono molto risentiti l’uno verso l’altro. Sono passati tanti mesi dall’ultima volta che si sono visti.

Riccardo circa due mesi fa ha deciso di tornare a Uomini e Donne per conoscere altre donne. In questo periodo è scattato di nuovo l’interesse verso Roberta Di Padua infatti i due sono usciti più volte in esterna. Nel frattempo Ida Platano fece consegnare un pacchetto, attraverso la redazione, a Riccardo nel quale era contenuto l’anello di fidanzamento accompagnato da una lettera.

A Riccardo questo gesto di Ida non è piaciuto e più volte ha lanciato frecciatine alla sua ex per la mancanza di coraggio ad un confronto diretto con lui in studio. Ida Platano oggi si è presentata nello studio di Uomini e Donne e si è scatenato uno scontro durissimo.

I due si sono ritrovati nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi, a distanza di mesi dall’ultima volta in cui si erano visti. Riccardo subito ha attaccato Ida: “Le telecamere per te si sono riaccese. Sei contenta? – chiede molto infastidito – “Il gesto dell’anello è stato squallido, vergognati”.

Il confronto non è per nulla tranquillo e Maria De Filippi fa fatica a tenerli calmi. Ida è furiosa: “Lui è un narcisista non vuole una famiglia. Si è nutrito del mio amore. Io non gli ho mai mancato di rispetto. Come faccio a stare con un uomo che dice di amarmi e non fa l’amore con me? Mi dispiace solo di averti fatto conoscere mio figlio”.