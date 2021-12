Uomini e Donne, anticipazioni: Roberta sceglierà la prossima settimana

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima registrazione la tronista Roberta Giusti ha annunciato che settimana prossima farà la sua scelta.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, quella di mercoledì 7 dicembre. La tronista Roberta Giusti non ha ancora fatto la sua attesissima scelta, ma ha annunciato che la effettuerà la prossima settimana.

La Giusti è l’ultima tronista arrivata a settembre ancora in studio. I suoi “colleghi” hanno già lasciato il trono: uno è stato cacciato per aver infranto il regolamento del programma, un altro ha fatto una scelta frettolosa e l’ultima ha scelto, con tanto di polemiche, poche settimane fa.

I corteggiatori rimasti per Roberta sono Luca e Samuele, due ragazzi profondamente diversi tra di loro ma che hanno mostrato un grande interesse sin dal primo giorno per la ragazza, chi in un modo, chi in un altro.

Per questo fare delle previsioni è stato ed è ancora oggi molto complesso. Il pubblico patteggia apertamente per Samuele, non avendo apprezzato la vena “teatrale” che Luca ha mostrato abbandonando il trono poco tempo fa.

Sempre parlando di trono classico, vediamo Matteo Ranieri che conosce nuove corteggiatrici. Per quanto riguarda il trono over, invece, Jessica ha iniziato la conoscenza con Diego dopo aver chiuso con Marcello.

Nella stessa registrazione assistiamo all’arrivo di un nuovo cavaliere per Gemma Galgani, cavaliere che lei per il momento tiene. Inoltre Tina Cipollari sfida la stessa Gemma a una gara di ballo a tema natalizio vincendola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.