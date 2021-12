Uomini e Donne, anticipazioni: Roberta vicina alla scelta

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nell’ultima registrazione la tronista Roberta non ha ancora fatto la sua scelta.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, fatta ieri, lunedì 6 dicembre. Roberta Giusti è l’ultima tronista che ancora deve effettuare la sua scelta, visto che gli altri 3 ragazzi che hanno iniziato con lei sono ormai andati tutti via.

Nemmeno nella registrazione di ieri, secondo le ultime news, la ragazza ha effettuato la scelta definitiva tra Samuele e Luca. Quest’ultimo, dopo una lettera di addio alla redazione, è tornato in studio, come ampiamente pronosticato dagli opinionisti.

In realtà non solo Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche la stessa Roberta non ha mai creduto che il ragazzo avesse davvero abbandonato. Comunque lei ha deciso di portare Samuele in esterna.

Le cose sono andate bene ma non c’è stato nessun bacio. La ragazza dichiara nuovamente di essere confusa, ancora non pronta a scegliere tra i due ragazzi. Il fatto che siano molto diversi tra di loro alimenta questa sua indecisione.

Arrivato il momento di ballare, la ragazza accetta di farlo con Luca. Non sappiamo che reazione abbia avuto Samuele, ma siamo sicuri che c’è stata, visto che il corteggiatore ha già da tempo dichiarato il suo amore per la tronista.

Meno diretto Luca, che comunque non ha mostrato meno attaccamento alla ragazza. Per sapere chi alla fine la spunterà, non ci resta che attendere la prossima registrazione, per vedere se ci sarà la scelta.

