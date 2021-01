Un Posto al Sole, Nina Soldano: “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta”

Un Posto al Sole, anticipazioni. Nina Soldano racconta la sua verità, tramite i social, sull’uscita di scena del personaggio di Marina Giordano.

Un Posto al Sole perde il personaggio di Marina Giordano. Con una mossa a sorpresa Nina Soldano lascia il cast della soap ambientata a Napoli e lo fa tra la sorpresa e l’indignazione dei fan.

L’attrice, che interpreta il personaggio dal lontano 2003, ha rilasciato alcune dichiarazioni a tal proposito sui suoi profili social. In queste dichiarazioni rende noto che la scelta del suo addio è stata presa contro la sua volontà.

“Buongiorno a tutti!! Vorrei chiarire un paio di cose:

– L’uscita di Marina non è stata una mia scelta.

– Se Marina tornerà e quando io questo ancora no lo so , l’unica certezza è la sua partenza.” scrive la Soldano su Instagram.

I fan non hanno tardato a farsi sentire, facendo partire una vera e propria protesta per quello che sta accadendo a uno dei loro personaggi preferiti della soap opera di Rai 3.

Tra chi esprime solidarietà all’attrice troviamo anche chi predice il suo ritorno in breve tempo: “Gli ascolti scenderanno senza di te. Vedrai come faranno presto a farti tornare!”.

“Vi ringrazio per avermi innondata di messaggi di stima, affetto e tanto amore per Marina e per me.. non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia.

Vi amo.❤️” continua ancora l’attrice, che ringrazia i fan per il sostegno che le hanno dimostrato appena saputa la notizia.

https://www.instagram.com/p/CJ5R5L9ABi2/?utm_source=ig_web_copy_link

