Un Posto al Sole: Leonardo e Filippo sequestrati!

Le condizioni di Leonardo sono critiche e così Filippo decide di chiamare Serena, comunicandole le istruzioni per aiutarli ad uscire dalla delicata situazione in cui si trovano. Nel frattempo, mentre Lara capisce cosa sta succedendo, Roberto vorrebbe fare di testa sua mettendo però così in pericolo la vita del figlio.

Intanto Vittorio tenta di convincere Alex ad accettare il lavoro dei suoi sogni. Sasà si sfoga con Mariella sulla sospetta ritrosia di Bruno ad invitarlo a casa sua. Alberto confessa a Barbara la verità sul suo mancato trasloco.

Mentre Serena si scontra con Roberto per il pagamento del riscatto, Lara sembra guadagnare punti agli occhi del suo amante e Filippo si rende conto che la situazione potrebbe precipitare rovinosamente.

Clara è sempre più disillusa riguardo al suo rapporto con Alberto, che intanto prende una decisione di cui potrebbe pentirsi. Convinto che il suo rapporto con Sarti sia in procinto di naufragare, Cerruti decide di giocarsi il tutto per tutto.