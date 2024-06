Un Posto al Sole, anticipazioni al 27 ottobre: discussione tra Michele e Filippo

By

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 ottobre. Michele e Filippo discutono a causa del programma radiofonico.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 23 al 27 ottobre. Filippo è andato incontro a un periodo molto complesso: prima è riuscito a far aprire gli occhi a Roberto, poi ha discusso con Michele.

Il motivo della discussione è il programma radiofonico e come gestire le chiamate degli ascoltatori. Otello vuole andare a Indica in moto ma Raffale e Renato cercano un modo per impedirglielo.

Un Posto al Sole, vediamo le anticipazioni.

Marina (Nina Soldano) è sempre più convinta ad andare avanti con il suo folle piano; di cosa si tratta? Intanto arriva per Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) il momento di rendersi conto del suo cambiamento personale.

Ad aprirgli gli occhi è proprio suo figlio Filippo (Michelangelo Tommaso). Ed è sempre Filippo che più tardi fa valere i suoi consigli a Michele (Alberto Rossi) sul tono da mantenere in radio e con il pubblico.

Peccato, tuttavia, che non sempre gli interventi dei radioascoltatori sono semplici da gestire, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Viola (Ilenia Lazzarin) è pronta ad ammettere ad Eugenio (Paolo Romano) di amare Damiano (Luigi Miele). Nel frattempo, però, l’uomo fa la sua finta soffiata al clan, mettendosi così in un grosso pericolo.

Intanto arriva per Manuela il momento di superare il blocco emotivo per Niko. Tutto merito della sua notte trascorsa con Costabile (Antonio Fiore). La sua fissa è davvero superata del tutto?

Più tardi scoppia una nuova discussione tra Michele e Filippo sulla gestione del programma radiofonico, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

Arrivano momenti di grande tensione quando Luca (Luigi Di Fiore) si prepara finalmente a comunicare a Giulia (Marina Tagliaferri) tutta la verità sulla sua malattia.

Nel frattempo Rosa (Daniela Ioia) si rende finalmente conto di essere rimasta fuori dalla vita di Damiano, che intanto è ignaro dei pericoli che le tensioni tra Eduardo (Fiorenzo Madonna) e Tony stanno facendo emergere, e dei sospetti che quest’ultimo ha su di lui.

Arriva poi come un fulmine a ciel sereno la decisione di Otello (Lucio Allocca) di raggiungere Indica in moto! Raffaele (Patrizio Rispo) e Renato (Marzio Honorato) riusciranno a dissuaderlo?

Ritroviamo Roberto che, terrorizzato alla sola idea di perdere Tommaso (Luigi De Feo), prega Marina di lasciar perdere le sue intenzioni. Intanto Luca prende la decisione di affidare alle pagine del suo diario la verità sulla sua malattia.

La paura di perdere Giulia per sempre, tuttavia, è più forte di ogni altra cosa. Intanto Raffaele e Renato sembrano aver trovato il piano perfetto per impedire ad Otello di partire solo in moto.

Scopriamo che a Marina non rimane che cedere alle condizioni di Lara (Chiara Conti), permettendole così di uscire ancora una volta vittoriosa dall’intera faccenda, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.

La Martinelli, però, non sa ancora che una novità all’orizzonte potrebbe scombinare per sempre i suoi piani. Arriva intanto per Rossella (Giorgia Gianetiempo) la triste scoperta che nessuno della famiglia del fidanzato parteciperà al suo matrimonio.

Massaro (Francesco Procopio), invece, si trova costretto a affrontare le dure condizioni imposte da Bice (Lara Sansone).

